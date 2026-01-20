 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Con amplia participación

Inició la colonia de verano para adultos mayores en el Club Neuquén de Paraná

La propuesta reúne a más de 200 personas e incluye actividades recreativas, deportivas y de integración social. Se extenderá hasta el 20 de febrero.

20 de Enero de 2026
Propuesta para adultos mayores durante el verano
Propuesta para adultos mayores durante el verano

La colonia de verano para adultos mayores comenzó este martes con una importante convocatoria y múltiples actividades recreativas, en el marco de una propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná. La jornada inaugural se llevó adelante en el club Neuquén y contó con la participación de más de 200 personas inscriptas. Se extenderá hasta el 20 de febrero.

 

Betiana Brunengo, directora general de Adultos Mayores, brindó detalles sobre el inicio de la colonia y destacó a Elonce el entusiasmo de los participantes. “Estamos viviendo un día maravilloso. Están inscriptas 230 personas, son bastantes. Es una convocatoria muy linda y muy divertida”.

 

Colonia para adultos mayores en el Club Neuquén de Paraná

Actividades recreativas y deportivas

Durante las jornadas, los adultos mayores participan de diversas propuestas pensadas para promover la actividad física, la recreación y el encuentro social. Brunengo detalló que “las actividades que se hacen son caminatas, aquagym, gimnasia, zumba, también tejo, newucon y golf croquet”.

 

Las actividades se desarrollan en un clima distendido y de camaradería, con el acompañamiento de profesores y personal municipal, y buscan fomentar hábitos saludables y el bienestar integral de los participantes.

Un espacio de encuentro y contención

Desde el área de Adultos Mayores resaltaron el valor social de la colonia, no solo como espacio recreativo, sino también como ámbito de contención. “La verdad que es algo que hay que vivirlo para contarlo, porque ellos lo viven día a día y son momentos que necesitan”, sostuvo Brunengo.

 

En ese sentido, remarcó la invitación abierta a quienes aún no se animaron a sumarse.

 

Durante la jornada, varios participantes coincidieron en destacar el clima de compañerismo, la alegría compartida y la posibilidad de mantenerse activos durante el verano, consolidando a la colonia como un espacio clave de integración social para las personas mayores. Elonce.com

Temas:

colonia adultos mayores Paraná actividades recreativas Adultos Mayores
