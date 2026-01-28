Se desploma el precio del huevo y productores esperan mejoras para febrero

El mercado del huevo atraviesa un complejo proceso de crisis y reacomodamiento, marcado por una fuerte sobreoferta, caída de precios y un consumo que no logró sostener los niveles alcanzados en años anteriores. Así lo analizó el productor avícola Luigi Lupi, de la localidad chaqueña de Coronel Du Graty, al referirse al delicado escenario que enfrenta el sector en Argentina.

Según explicó, el mercado ingresó en lo que definió como un “combo picante”, producto de varios factores que se dieron de manera simultánea. Entre ellos, mencionó el menor consumo estacional durante el período de vacaciones, un contexto económico que no termina de repuntar y un fuerte crecimiento del parque productivo. “Argentina creció alrededor de un 8% en producción. Hoy estamos cerca de las 62 millones de pollas, un número muy alto”, señaló a Agroperfiles.

Maple de huevo (foto Elonce)

Históricamente, el cajón de huevo -equivalente a 30 docenas- se ubicaba en torno a los 30 dólares, con un nivel de producción acorde al consumo interno. Sin embargo, durante la pandemia el consumo se disparó de forma inédita, impulsando una suba significativa de precios.

Argentina, líder mundial en consumo de huevos

De acuerdo a datos recientes de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Argentina se convirtió en el mayor consumidor de huevos a nivel mundial, superando a México, con un promedio superior a un huevo por persona por día, lo que representa unos 428 huevos anuales.

Este escenario generó un fuerte incentivo a la inversión. “El productor invirtió, creció el parque productivo, entraron muchas pollas nuevas y no se sacrificaban las pollas viejas porque con esos precios el número cerraba”, explicó Lupi. En ese período, el valor del cajón llegó a rondar los 48 dólares.

Caída del consumo y sobreoferta

El problema surgió cuando el consumo comenzó a retraerse y el mercado se saturó de mercadería. Desde hace aproximadamente 40 días, el exceso de oferta provocó una fuerte baja de precios, situación que se agravó durante el receso vacacional. “Mucho huevo, poco consumo y precios por el piso”, resumió el productor.

En las últimas semanas comenzaron a observarse señales de corrección, principalmente a partir del aumento en la faena de pollas viejas. Los frigoríficos trabajan a pleno, incluso en turnos nocturnos, para reducir el stock excedente.

Luigi Lupi, productor de la localidad chaqueña de Coronel Du Graty (foto Agroperfiles)

En ese marco, Lupi sostuvo que el mercado habría alcanzado su piso y comenzó una lenta recuperación. “El runrún del mercado indica que ya pasamos el pozo. Las cámaras se están vaciando, ya no hay stock viejo y eso es una buena señal”, afirmó.

Expectativas hacia febrero

La expectativa del sector está puesta en una reactivación gradual del consumo con el regreso de la población de vacaciones y una leve mejora en la actividad económica. “De acá al 15 de febrero deberíamos estar nuevamente arriba de los 30 y pico de dólares por cajón, que es un valor más cómodo para el productor”, anticipó.

El productor también advirtió que el impacto de la crisis fue más severo en el interior del país, lejos de los grandes centros urbanos. Explicó que las zonas núcleo -como Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe- suelen derivar los excedentes a regiones más alejadas cuando hay sobreoferta.

“Cuando sobra huevo en zonas como Crespo, muchas veces lo mandan a lugares más distantes. Mientras que, en zonas del interior, prácticamente se regaló el huevo”, sostuvo, al referirse a lo ocurrido en el sudoeste chaqueño.

El precio del maple (30 huevos) en locales comerciales de Paraná ronda entre 3.500 y 4.500 pesos, aunque pueden conseguirse ofertas a precios muy convenientes, para el consumidor, claro.

Maple de huevo (foto Elonce)

Respecto al comercio exterior, aclaró que la exportación de huevo en cáscara es prácticamente inexistente y que sólo se exporta huevo industrializado, en formato líquido o seco, sin impacto significativo para los productores regionales. En cuanto a la importación, aseguró que es mínima y no influye en el mercado local.

En síntesis, Lupi consideró que la crisis fue consecuencia directa de un crecimiento excesivo del parque productivo, sin una salida ordenada de pollas viejas, sumado a un contexto económico adverso y estacional. “Crecimos una salvajada, se saturó el mercado justo a fin de año y se armó este combo complicado”, concluyó.