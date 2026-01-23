Desde diciembre el cajón de pollo aumentó más del 20%

El precio del pollo registró un nuevo incremento en Paraná y volvió a generar preocupación entre consumidores y comerciantes, en un contexto donde el consumo cotidiano se ajusta cada vez más al bolsillo. Después de varios meses con valores en baja, el mercado mayorista experimentó subas sostenidas desde las fiestas de fin de año.

Para conocer la situación del sector, Elonce dialogó con Aníbal Demarchi, referente de la distribuidora Pollo 27, quien explicó los factores que empujaron el aumento y cómo impacta en las ventas.

Menor oferta y problemas productivos

El comerciante señaló que el movimiento comenzó tras diciembre, cuando la demanda creció y la disponibilidad cayó. Según detalló, la lógica del rubro responde directamente a la oferta y la demanda.

“Los incrementos se dieron después de Navidad. Veníamos con un promedio a la baja desde mayo o junio hasta diciembre. La buena venta que hubo hizo que, al haber poca oferta, suba el precio”, explicó.

Valor del cajón de pollo. Foto: Elonce.

Además, remarcó dificultades productivas que redujeron la cantidad de mercadería disponible en el mercado. “Hubo mortandad y problemas económicos en uno de los frigoríficos más grandes. Al no haber buena rotación de pollo vivo, no hay tanto para comercializar”, sostuvo.

En ese marco, estimó que “desde diciembre al día de hoy hubo entre un 20 y 25% de incremento, principalmente por la falta de mercadería”.

Precios actuales

Actualmente, el precio del pollo mayorista muestra una fuerte diferencia respecto a fines del año pasado. En octubre, el cajón económico de 20 kilos rondaba los 40.000 o 45.000 pesos.

“Hoy tenemos 66.000 pesos el cajón económico y otra línea que está en 74.000”, precisó Demarchi. De esta manera, el incremento del pollo de octubre a enero fue de más del 45%.

Anibal Demarchi, Pollo 27. Foto: Elonce.

Cambios en la forma de compra

El empresario también indicó que el comportamiento de los clientes cambió durante el último año. A diferencia de otros períodos, ya no se acumula stock y la reposición se realiza día a día.

“Antes se compraban diez cajones por día para cubrirse de aumentos. Hoy te compran tres. Saben que el precio está más estable y no conviene guardar mercadería”, describió.

En ese sentido, agregó que el pollo mantiene una dinámica estacional. “De diciembre a marzo o abril suelen darse incrementos por el calor y la mortandad. Después, cuando hay mucha cantidad, tiende a bajar. No es como la carne vacuna, que sube y no retrocede”, comparó.

Finalmente, aclaró que el fenómeno no es exclusivo de Entre Ríos, sino que se replica en otras provincias. “Esto es a nivel nacional. Tengo colegas en distintas ciudades y a todos les está pasando lo mismo”, concluyó.