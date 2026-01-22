 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Aumentó 10% el precio del pollo: ¿a cuánto se vende en Paraná?

El precio del pollo registró un nuevo incremento en Paraná, con una suba cercana al 10%. Desde una carnicería local explicaron a Elonce cómo impacta en el consumo y cuáles son las opciones más elegidas por los clientes.

22 de Enero de 2026
Consumo, ofertas y alternativas.
Consumo, ofertas y alternativas. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El precio del pollo volvió a aumentar en Paraná y genera preocupación entre los consumidores, especialmente en un contexto económico donde el bolsillo ajusta cada vez más. En “Carnicería El Vikingo”, Diego, carnicero del local, confirmó el incremento y explicó cómo se está adaptando la demanda.

"Subió casi un 10%. Había quedado retrasado. Semanas anteriores también había subido", señaló, al tiempo que aclaró que, pese al aumento, el pollo continúa siendo una de las opciones más buscadas por su relación precio-calidad. Actualmente, el pollo entero se vende a 5.500 pesos.

 

"El kilo de pata muslo está 5.500 pesos, con promociones por cantidad. Hay ofertas de 3, 5 y 10 kilos, es decir, va bajando el precio a medida que aumenta el peso", explicó. En tanto, la pechuga, uno de los cortes más demandados, alcanza los 13.000 pesos el kilo.

 

Cambios en el consumo

Según el carnicero, el comportamiento de los clientes cambió en los últimos meses. "La carne de cerdo había quedado estancada, es la más económica. La vacuna es la más cara", detalló, marcando una clara diferencia entre las opciones disponibles.

"Pata muslo y pechuga se lleva más porque es más económico", agregó, aunque remarcó que hoy el criterio de compra ya no es el mismo que antes. "Compran por precio y ya no por kilo. Las bolsas de medio kilo salen más porque llevan lo que van a comer en el día y lo justo y necesario. Antes se compraba para tener".

Aumentó el precio del pollo, ¿A cuánto se vende en Paraná?

Estrategias para sostener las ventas

Desde el comercio buscan alternativas para no perder clientes. "Tratamos de no tocar el precio y de tener otras alternativas como pamplonas y arrollados", indicó Diego. Sin embargo, reconoció que el impacto económico es fuerte: "A fin de mes, el bolsillo de la gente desfavorece".

"Hay una realidad económica en la que la gente está sufriendo y pregunta mucho por ofertas para achicar la compra", sostuvo. Además, explicó que tras las fiestas suele notarse una baja en el consumo, aunque destacó un rasgo local: "Los entrerrianos consumen mucha carne, por suerte para nuestro rubro. Por eso seguimos marchando".

