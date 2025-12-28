Los precios de la carne vacuna se incrementaron, aunque el consumo sigue en aumento: cuál es el corte que más subió

Los precios de la carne vacuna registraron subas significativas en noviembre, aunque el consumo en Argentina mostró un crecimiento de 3,4% interanual, informó la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA). El consumo per cápita alcanzó 48,3 kilos por año, lo que representa un aumento de 1,1 kilo por habitante en comparación con el año pasado.

Entre los cortes que más subieron, el asado escaló 13% mensual y 76,8% interanual; le siguieron cuadril, nalga, paleta y carne picada común. En contraste, el precio del pollo entero bajó 1% mensual, acumulando un descenso de 6,8% en los últimos cuatro meses. Según CICCRA, la aceleración de los precios responde a la modificación del valor relativo de los cortes vacunos.

A pesar de estas subas, la producción de carne vacuna se mantuvo estable: 2,881 millones de toneladas r/c/h entre enero y noviembre, casi idéntica a la del mismo período de 2024. En noviembre, la producción descendió 6,3% respecto a octubre, pero el consumo interno sigue firme, evidenciando la importancia de la carne vacuna en la dieta argentina, informó Noticias Argentinas.

Exportaciones en retroceso

Las ventas al exterior, en cambio, mostraron una contracción del 2,4% interanual en noviembre, debido a menores envíos a China, Israel, México, Canadá, Chile e Italia. La caída más significativa se registró en Israel, con un descenso del 71,6% respecto al año pasado. Por su parte, las exportaciones a Países Bajos y EE.UU. aumentaron, y Alemania, Brasil y España se mantuvieron estables.

Perspectivas y tendencias

El informe destaca que, aunque los precios continúan escalando, la demanda interna se mantiene, especialmente en cortes como asado, cuadril, nalga y paleta. La industria frigorífica prevé que la relación entre producción, exportaciones y consumo determinará la evolución de los precios y la disponibilidad de carne vacuna para los próximos meses.