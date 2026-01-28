 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Infraestructura escolar

El Gobierno de Entre Ríos conformó una mesa conjunta para coordinar y priorizar obras en escuelas

El nuevo espacio reúne al CGE, Planeamiento, la UEP, CAFESG y Vialidad con el objetivo de centralizar la demanda edilicia, ordenar intervenciones y mejorar la planificación de trabajos en establecimientos educativos de toda la provincia

28 de Enero de 2026
Mesa provincial de infraestructura educativa.
Mesa provincial de infraestructura educativa. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha una mesa provincial de infraestructura educativa con la participación de distintas áreas del Estado vinculadas a la ejecución de obras en escuelas. La iniciativa apunta a coordinar acciones, ordenar la demanda existente y optimizar el uso de los recursos disponibles para atender necesidades edilicias en todo el territorio.

 

 

El encuentro contó con la presencia del presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato; autoridades de CAFESG y de la Dirección Provincial de Vialidad, entre otros funcionarios.

 

Articulación entre organismos

 

La mesa funcionará como un ámbito de trabajo conjunto entre los organismos que intervienen en la planificación y ejecución de obras. Entre sus funciones se encuentran la coordinación de proyectos, el seguimiento del estado de edificios y predios escolares y la elaboración de informes técnicos que respalden la toma de decisiones.

 

Desde el Gobierno de Entre Ríos señalaron que el objetivo es mejorar la organización interna y evitar superposiciones, promoviendo una dinámica articulada que permita respuestas más eficientes para el sistema educativo provincial.

 

 

La conformación de este espacio formaliza el trabajo compartido entre el CGE, Planeamiento, la UEP, CAFESG y Vialidad en materia de infraestructura escolar.

Temas:

gobierno Entre Ríos CGE Educación infraestructura
