Docentes en Entre Ríos: fechas de reincorporación, estado de las escuelas y panorama salarial

Con febrero a la vista, el regreso de los docentes a las escuelas ya tiene confirmación en el calendario escolar. El equipo directivo volverá el 11 de febrero y el resto del personal lo hará el 12, mientras que el inicio del ciclo lectivo para estudiantes está previsto para el 2 de marzo. Así lo precisó el secretario general de AGMER, Abel Antiveros, en diálogo con Elonce.

Fechas definidas y excepciones

Antiveros detalló que el retorno está reglamentado y no puede adelantarse unilateralmente: “El calendario escolar establece que el personal se reincorpora el 12 de febrero y el equipo directivo el 11. Solo podría modificarse ante una situación extraordinaria definida por el Consejo General de Educación”, explicó.

Consultado por eventuales citaciones anticipadas, aclaró que “el directivo no puede tomar esa iniciativa salvo en casos excepcionales como una inundación o un incendio”.

Abel Antivero, secretario general de AGMER. Foto: Elonce.

Infraestructura escolar y reparaciones pendientes

Entre las preocupaciones del gremio aparece el estado edilicio de distintos establecimientos. “Venimos haciendo un seguimiento a través de las seccionales y hay edificios escolares con déficit de infraestructura que requieren inversión”, señaló Antiveros.

Según expresó, el tema fue planteado al nuevo titular del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, quien habría indicado que se priorizarán las reparaciones para que estén en condiciones el 2 de marzo.

Salarios y negociaciones en febrero

El panorama salarial también estará en agenda. AGMER espera convocatoria a paritarias en febrero, lo que dejaría poco margen para llegar con un acuerdo antes del inicio de clases. “Nos preocupa el salario docente.

Hay compañeros que complementan ingresos con otras actividades para llegar a fin de mes”, afirmó el dirigente, quien reconoció que en el gremio se observan múltiples casos de docentes que suman trabajos externos para sostener la economía familiar.

Antiveros recordó que el sindicato pretendía discutir la paritaria desde diciembre, pero el encuentro no se concretó: “Nos queda febrero, que es un mes corto y nuestras resoluciones se toman en asambleas y congresos. Salvo que haya una propuesta extraordinaria, la discusión será compleja y condicionada”.