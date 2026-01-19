"Que haya un acuerdo salarial no significa que se reconstruya nuestro salario", dijo el secretario general de AGMER

El Secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, dialogó en el programa de streaming de Elonce, GPS, sobre la reunión que el gremio llevó a cabo con el nuevo titular del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Carlos Cuenca.

En este sentido, Antivero señaló que las repercusiones “fueron positivas” y aseveró: “Celebramos que fue una respuesta a una iniciativa nuestra de pedir una audiencia formal una vez iniciada su gestión, diferenciándose de la gestión anterior”.

Además, indicó que el temario abordado fue amplio, con “problemáticas que abarcaron a la docencia entrerriana a lo largo de todo el ciclo lectivo 2025”.

El representante especificó que esa agenda permitió hacer una reunión “bastante amplia, de más de dos horas”, donde los miembros del gremio fueron escuchados y plantearon “que en algunos escenarios problemáticos” AGMER también puede ser parte “de respuestas de esas mismas problemáticas”.

El gremio docente AGMER define temas clave para el 2026

Perspectivas para 2026

Sobre las temáticas a tratar de forma más urgentes, Antivero enumeró: “Lo salarial. Si bien la figura del presidente del CGE no tiene potestad para responder en este sentido, tiene un vínculo muy estrecho con el Poder Ejecutivo”.

Por lo tanto, indicó que desde el gremio “formalmente hicimos una continuidad en nuestro planteo sobre la discusión salarial, que lo hicimos todo el mes de agosto del año pasado, sin respuesta por parte del gobierno provincial”.

Asimismo, se plantearon las problemáticas relacionadas al nivel superior, “que marcó la agenda del CGE cerrando el 2025, donde hubo una iniciativa del gobierno de avanzar sobre el cierre de carreras sin dar continuidad en diferentes institutos de la provincia”, expresó Antivero.

Sumó, además, que otro de los temas fue la recategorización de las escuelas, “donde nosotros hacemos cita a un acuerdo paritario de 2016. Hay un artículo que dice que ante una iniciativa del CGE para recategorizar a la baja, se debe conformar una comisión donde nosotros somos parte para analizar ciertos casos”, explicó.

Asimismo, se abordó la cuestión del transporte escolar y del artículo 40 de la Constitución Provincial, referido a la autorización a excederse en cargos u horas cátedras. Sobre ello, Antivero sentenció: “Es una situación en la que los docentes pueden tener dos cargos y que también hay un proceso burocrático donde tardan en cobrar. Hay aristas y particularidades propias de esas situaciones que vienen retrasando la resolución de esas problemáticas”.

El debate por el cierre de institutos de formación docente

Al respecto, Antivero detalló: “Entendemos que hubo una iniciativa, clara y explícita, por parte del Poder Ejecutivo, a través de quien se desempeñaba en ese momento en la Dirección de Educación Superior, Eugenio Medrano, donde se venía analizando desde 2024 diferentes institutos y sus contextos en relación a la matrícula escolar”.

En este marco, profundizó: “Eso les servía como argumento para no dar continuidad y avanzar con un plan de ajuste. Nosotros hacemos esa lectura porque

tenemos data de que este funcionario recorrió diferentes instituciones anunciando lo que iba a pasar y qué criterio se iba a tomar de cara al 2025. En ese sentido se reunieron de forma virtual todos los institutos, donde se dejó en claro este criterio, en el marco de parámetros empresariales, porque de acuerdo a la matricula algunos institutos daban déficit y otros superávit”.

Acerca de esta situación, Antivero explicó que desde AGMER se rechazó la postura y que en diferentes departamentos y localidades “hubo una reacción en cadena expresando el malestar y eso para nosotros preocupó al gobierno, que venía bastante oxigenado con el resultado de las Elecciones Legislativas de octubre”. Por eso, valoró, el Estado provincial “tuvo que retrotraer la marcha y poder avanzar en la continuidad de las carreras, tal como lo confirma el flamante presidente Carlos Cuenca, salvo aquellas localidades que han elegido otra opción a parte de las carreras que ya se venían desarrollando”.

Además, el Secretario General de AGMER sostuvo que durante la reunión consultaron sobre el reemplazo de Medrano en el área de Nivel Superior pero “todavía no se ha definido quién se va a desempeñar” en esa área, confirmó.

Los trámites burocráticos y las auditorías médicas

Consultado por la propuesta de AGMER para agilizar los trámites burocráticos, Antivero recapituló: “El caso de los médicos auditores, donde en diferentes lugares generan un retraso en la aprobación de trámites que termina perjudicando a los docentes y los trabajadores. Eso termina perjudicando a los estudiantes, porque en muchos lugares los chicos no tienen un docente a cargo o quien sostenga una continuidad en el aula”.

“Es un perjuicio en una cuestión que el mismo CGE con una comisión médica única no termina de resolver. Cuando le planteamos esto al CGE, en la gestión de Fregonese y también en la de Bordet, no había una añadidura entre lo administrativo técnico y lo pedagógico. Esta gestión vuelve a cometer y profundizar el error”.

Concursos docentes

Sobre los desafíos para este año en materia de concursos, Antivero enumeró: “Avanzar en los concursos de primaria, donde todavía hay una evaluación de antecedentes para conformar los listados; avanzar con las credenciales en secundaria y, en nivel superior, encontrarle la vuelta a la cuestión concursal, que son temas burocráticos”.

“Son cuestiones que, si no se corrigen, terminan sobre quienes están en inestabilidad o en estado de revista”, dijo.

“Una especie de violencia institucional” en materia de licencias docentes

Antivero volvió a mencionar el rol de “la figura de los médicos auditores” y señaló una “especie de violencia institucional”. En este sentido, ejemplificó que hay lugares como los departamentos Gualeguay e Islas del Ibicuy, donde “hay una médica auditora que tarda en evaluar los certificados médicos, no hay una devolución, genera una situación de incertidumbre e incomodidad en los docentes que están esperando. Eso genera una incertidumbre en la institución y en los suplentes. Esto termina perjudicando a los chicos y estas cuestiones deben tener una corrección, como le marcamos al CGE”.

Asimismo, agregó la situación de los departamentos La Paz y Federal, “que pasan por una situación semejante” .

Relación entre AGMER y el gobierno provincial

Antivero fue contundente al mencionar que no han tenido una buena relación con el gobierno de Frigerio, “por la perspectiva que tiene sobre la educación”. Sin embargo, dijo que “no es lo mismo alguien que viene de UADER o alguien que viene de la Sociedad Rural, me refiero a la expresidenta, con todo lo que eso implica y la mirada que nosotros tenemos sobre esa entidad”.

“Entendemos que hay un perfil dialoguista, una apertura y vocación de escucha, que es un paso muy importante al lado de una gestión de indiferencia y silencio hacia nosotros, una mirada muy despectiva sobre la clase trabajadora en la docencia”, reconoció.

Comienzo del ciclo lectivo 2026 y estado edilicio de las escuelas entrerrianas

Antivero indicó que el calendario escolar comienza el 2 de marzo. “Entendemos que arrancaría en esa fecha, porque en el medio el gremio tiene el debate, la discusión salarial en el marco de las paritarias”.

Fue taxativo al responder sobre la afectación del comienzo de clases en un potencial desacuerdo en la discusión salarial. “Sí, por supuesto. En noviembre ya decíamos que el momento clave para discutir salarios es diciembre porque tenemos un margen muy amplio para negociar y llegar al inicio de clases con los chicos el 2 de marzo en las escuelas”.

“La vocación de nuestro sindicato es siempre que los chicos arranquen las clases. Le tenemos que decir a la sociedad que el único responsable, en el caso de no iniciar las clases, es el gobierno, porque le estamos dando mucho tiempo, estamos planteando desde diciembre poder discutirlo para llegar de manera cómoda al 2 de marzo”, subrayó.

Y sentenció: “Que haya un acuerdo salarial no significa que se reconstruya nuestro salario que bastante deteriorado está. Eso va a llevar mucho más tiempo de acuerdo a las variables que aparezcan en el escenario económico”.

Acerca de la infraestructura de las escuelas entrerrianas, Antivero dijo: “Siempre hay escuelas testigos de la deficiencia edilicia y la falta de inversión por parte del Estado provincial, no solamente de este, viene de muchos años.

Asimismo, ejemplificó: “Hoy vengo de Chajarí, donde a la Escuela Álvarez Condarco se le derrumbó el techo y los estudiantes terminaron el año con virtualidad porque no encontraron otro lugar, además de que el edificio no estaba apto para dar clases. Un edificio que es patrimonio histórico provincial, que se deterioró por falta de inversión”.