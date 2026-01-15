Primera reunión entre AGMER y el CGE en el 2026: ¿cuáles fueron los puntos tratados?

La conducción de AGMER mantuvo este jueves la primera reunión del año con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, en un encuentro en el que se abordaron temas salariales y administrativos vinculados al sistema educativo provincial. Tras la reunión, el secretario general del gremio, Abel Antivero, dialogó con Elonce y realizó un balance de la instancia.

Reclamos salariales y expectativas de una convocatoria paritaria

Antivero sostuvo que, si bien la autoridad del CGE no tiene potestad para resolver cuestiones salariales, el planteo fue puesto sobre la mesa. “Planteamos la posibilidad de que el gobierno continúe el acuerdo paritario que terminó en diciembre de 2025”, explicó el dirigente, quien recordó que el Ejecutivo anunció de manera pública que convocaría a discutir salario en febrero.

Según el sindicato, iniciar la negociación el mes próximo otorgaría un margen “más estrecho” para llegar a un acuerdo previo al ciclo lectivo. El calendario escolar establece que las clases deberían comenzar el 2 de marzo y, a juicio de AGMER, el tiempo para negociar será limitado si la convocatoria se concreta cerca de esa fecha.

Recategorización, nivel superior y nomenclador

Además del eje salarial, el gremio planteó otros puntos vinculados a la organización del sistema educativo. Antivero señaló que uno de los temas abordados fue la recategorización de escuelas, un asunto que atravesó el último ciclo lectivo. Según indicó, el sindicato invocó un acuerdo paritario de 2016 que prevé la conformación de una comisión de análisis con participación gremial previo a cualquier modificación.

Secretario general de AGMER, Abel Antivero. Foto: Elonce.

En paralelo, se trató la situación del nivel superior y la continuidad de carreras, tema que concentró debates durante el segundo semestre del año pasado. “Se está trabajando con cada instituto de manera personalizada para fundamentar la continuidad o analizar alternativas”, detalló.

Por otra parte, AGMER reclamó la reunión de la comisión de nomenclador docente para revisar variables vinculadas al escalafón.

Situación de la docencia y contexto económico

Consultado sobre el presente de los trabajadores de la educación, Antivero describió un panorama “muy complejo” y mencionó el recurso a tarjetas de crédito para solventar gastos básicos como alimentación y vestimenta. Para ilustrar la situación, citó un ranking elaborado por CETERA en el que Entre Ríos aparece en el puesto 23 respecto de los salarios docentes provinciales.

Pese a los reclamos, Antivero valoró la instancia con el CGE. “Nos vamos optimistas porque fuimos escuchados”, dijo el dirigente, quien contrastó la situación con gestiones anteriores en las que, según planteó, no se habilitaban canales de diálogo.

El gremio aguarda ahora la convocatoria oficial a discutir salarios en febrero y considera que la discusión será determinante para el inicio del ciclo lectivo.