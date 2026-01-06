 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Reclamo sindical en Casa de Gobierno

ATE reclamó reincorporaciones y paritarias en el Estado provincial

6 de Enero de 2026
Reclamo sindical de ATE en Casa de Gobierno
REDACCIÓN ELONCE

Trabajadores estatales se movilizaron en Casa de Gobierno por la no renovación de contratos y la falta de paritarias salariales. Desde ATE denunciaron cesantías injustificadas y anunciaron la continuidad del plan de lucha, supo Elonce.

Trabajadores estatales nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizaron este martes una movilización y asamblea en Casa de Gobierno, en el marco del reclamo por la no renovación de contratos en distintas áreas del Estado provincial y la falta de convocatoria a paritarias salariales.

 

Durante la jornada, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, expresó que la asamblea fue “muy importante para el momento”, en referencia al receso administrativo y a las licencias de empleados públicos.

Reclamo sindical de ATE en Casa de Gobierno (foto Elonce)
“El acompañamiento de otros sectores es clave para seguir fortaleciendo la unidad de la clase trabajadora”, manifestó Muntes, y destacó la presencia de dirigentes y afiliados docentes de AGMER, del sindicato gráfico y de organizaciones vinculadas a los derechos humanos.

 

Reclamo por despidos y salarios

 

El dirigente sindical aseguró que los despidos se produjeron sin causa justificada y que muchos de los trabajadores afectados cuentan con más de diez y hasta quince años de antigüedad. “Escuchar el relato de los compañeros despedidos duele muchísimo. No somos ñoquis, cumplíamos con nuestras tareas en cada lugar de trabajo”, afirmó.

ATE reclamó reincorporaciones y paritarias tras cesantías en el Estado provincial

En ese sentido, reclamó la reincorporación inmediata de todos los trabajadores cesanteados y remarcó la urgencia de una convocatoria a paritarias salariales. “Hace décadas que en Entre Ríos no atravesábamos una situación de salarios congelados como la actual. Ni siquiera durante la pandemia se vivió algo similar”, sostuvo.

 

Continuidad del plan de lucha

 

Desde ATE confirmaron que el gremio resolvió continuar con el plan de lucha y anticiparon una nueva movilización hacia la Secretaría de Justicia, a propuesta de la Multisectorial de Derechos Humanos. Según indicó Muntes, existe una “profunda preocupación por el vaciamiento” de áreas sensibles del Estado.

Reclamo sindical de ATE en Casa de Gobierno (foto Elonce)
Consultado sobre eventuales respuestas oficiales, el dirigente señaló que solo hubo “insinuaciones muy livianas” desde la Secretaría de Trabajo, vinculadas a supuestas irregularidades en los legajos de los trabajadores cesanteados. “Tenemos pruebas fehacientes de que eso no es así. Ningún trabajador incumplió”, remarcó.

 

Además, cuestionó la falta de interlocutores del Ejecutivo provincial. “Es muy difícil comunicarse: los funcionarios están de licencia. De un lado, estamos los trabajadores reclamando salario y continuidad laboral, y del otro, un gobierno de licencia”, concluyó.

Reclamo sindical de ATE en Casa de Gobierno (foto Elonce)
La movilización se desarrolló de manera pacífica y los trabajadores ratificaron que mantendrán las medidas hasta lograr la reincorporación de los cesanteados y la apertura de la discusión salarial.

Temas:

ATE Entre Ríos Oscar Muntes cesantías
Últimas noticias

Noticias destacadas

