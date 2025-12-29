Asumieron las nuevas autoridades de AGMER seccional Paraná: retos y desafíos para el 2026

REDACCIÓN ELONCE
Este lunes se llevó a cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades de AGMER seccional Paraná, con un fuerte compromiso hacia los desafíos educativos y salariales de la provincia.
Este lunes, AGMER seccional Paraná celebró el acto de asunción de las nuevas autoridades, marcando el cierre formal del proceso electoral que se desarrolló en la provincia de Entre Ríos. Manuel Gómez, quien asumió como nuevo referente de la seccional, destacó la importancia de este evento, no solo en términos administrativos, sino también en lo emocional. “Es un acto cargado de mucha emoción. La militancia de nuestro sindicato y la participación democrática revalida el compromiso que tienen nuestros afiliados con la entidad,” expresó Gómez, quien agregó que este evento también representa un paso hacia el fortalecimiento de AGMER en la región.
En su discurso, Gómez hizo hincapié en que asumir la seccional más grande de la provincia implica una gran responsabilidad, y subrayó la importancia de la colaboración con las distintas agrupaciones que participaron en las elecciones. Este acto también marca el inicio de una serie de debates y decisiones que impactarán directamente en los trabajadores de la educación en Entre Ríos.
Desafíos del sindicato para el 2026: presupuesto y salario docente
Manuel Gómez también adelantó los principales desafíos que enfrentará la nueva gestión de AGMER en el 2026, con especial énfasis en el aspecto presupuestario. “Estamos en un contexto nacional donde se deroga la Ley de Financiamiento Educativo. Para nosotros es una gran preocupación porque se tenía una participación del seis por ciento del PBI para garantizar el sistema educativo nacional. Eso en el próximo Presupuesto no estará,” señaló, haciendo referencia a las implicaciones de esta medida a nivel provincial y nacional.
El tema salarial, según Gómez, es otro de los pilares de la agenda que se debatirá durante este período. “El salario docente necesita una urgente recomposición que impacte en todos los niveles y modalidades,” indicó, señalando que la falta de convocatoria a la paritaria nacional complica aún más la situación. Además, destacó la necesidad de abordar un debate pedagógico sobre la calidad educativa en la provincia, con especial atención al Consejo General de Educación (CGE).
Preocupaciones por el modelo educativo de la escuela secundaria
Un tema que preocupa profundamente a las nuevas autoridades de AGMER es el modelo educativo de la escuela secundaria en Entre Ríos. Gómez expresó su inquietud sobre las reformas que se están implementando, las cuales considera que no son adecuadas para la población estudiantil. “Hay una mirada sobre la escuela secundaria que nos preocupa, de modelos educativos que entendemos que no son los ideales para nuestra población,” comentó, dejando en claro que se tratará de una cuestión urgente a debatir durante su gestión.