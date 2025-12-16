Antivero anticipó los desafíos al frente de AGMER: negociaciones salariales y reforma educativa

El secretario general electo de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, se refirió al escenario educativo y sindical que se presenta para el ciclo 2026 en la provincia. El oriundo de Concepción del Uruguay y con una extensa trayectoria en el departamento Islas, asumirá formalmente el cargo el 1º de enero de 2026.

El principal punto de conflicto que el gremio busca evitar es un posible no inicio de clases, poniendo el foco en la necesidad de adelantar la negociación salarial. “El congreso de AGMER definió que le pidamos al gobierno provincial discutir el salario a partir del mes de diciembre de cara al ciclo lectivo 2026”, explicó Antivero. La iniciativa busca generar un “margen muy amplio” para debatir y llegar a un acuerdo, con el objetivo de que el 2 de marzo “los chicos estén en las escuelas”.

Abel Antivero, secretario general electo de AGMER (foto Elonce)

La postura de AGMER se contrapone a lo anunciado por el flamante presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, quien señaló que las discusiones comenzarían en febrero. “Esto obstaculiza un poco nuestra iniciativa”, sostuvo el dirigente; y advirtió: “Será totalmente responsabilidad por parte del gobierno la posibilidad del no inicio de clases, que no está en nuestra agenda, salvo que el gobierno no haga una propuesta salarial acorde”.

Antivero insistió en la vocación de diálogo del gremio, buscando romper con la percepción social de que el sindicato busca el paro. “Tenemos una vocación de diálogo y apertura a la negociación que, por eso mismo, damos ese margen a partir del mes de diciembre”, afirmó.

Alerta por el proyecto de “Libertad Educativa”

Otro tema que ingresó a la agenda sindical es el proyecto de ley nacional de “Libertad Educativa”. Se recordará que la propuesta del Gobierno de Javier Milei redefine el rol del Estado en materia educativa, busca ampliar la autonomía de las escuelas y establece un sistema de mayor transparencia en el financiamiento y en la publicación de indicadores de desempeño institucional.

Sede de AGMER en Paraná (foto Elonce)

Al respecto, el sindicato docente alertó que la iniciativa plantea un escenario que afecta directamente el derecho a la educación y las fuentes laborales de los docentes. “Es una gravedad terrible porque afecta el derecho a la educación y aparte dejaría muchos compañeros docentes sin trabajo”, manifestó Antivero, señalando que el proyecto podría llevar a la sociedad “al siglo XIX” al interferir nuevamente la religión dentro de la educación.

El dirigente agregó que esta propuesta es la “cabeza de playa” para que “todo el mercantilismo ingrese en el sistema educativo, donde una familia puede comprar un paquete educativo y decir, ‘bueno, a mi hijo lo formo en mi casa’”, lo cual, "quitaría la capacidad de socialización".

En ese sentido, el gremialista recordó que la actual Ley Nacional de Educación (26.206) “es fruto de consensos de aportes de diferentes sectores, aportes del campo popular, aporte de nuestro sindicato, aporte de la CTERA”, por lo que consideró que la derogación de dicha norma “tiraría por la borda” el consenso alcanzado.

Finalmente, Antivero confirmó que esta propuesta nacional también será un tema de agenda con el gobierno provincial de Entre Ríos, ya que hay legisladores nacionales que responden al partido gobernante -La Libertad Avanza-, lo cual podría condicionar la sanción y adaptación de la ley en el territorio provincial.

Entre los reclamos laborales que dejó el ciclo 2025, el secretario electo mencionó el cierre de algunas “cohortes, profesorados y tecnicaturas a lo largo y ancho de la provincia”, una situación que generó “reacción” en estudiantes y profesores de los institutos.