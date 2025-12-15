Preocupación por la deserción en secundaria, avanzar a la innovación y salarios: desafíos de Cuenca en el CGE

Carlos Cuenca asumió como nuevo titular del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos y definió su llegada al cargo como un desafío institucional de gran responsabilidad. Tras ser designado por decreto del gobernador Rogelio Frigerio, el funcionario comenzó a delinear los principales ejes de su gestión, con un fuerte énfasis en la continuidad de políticas educativas, la innovación tecnológica, la alfabetización y la necesidad de abordar de manera integral la problemática de la deserción escolar en el nivel secundario

“Es un lindo desafío. Agradezco al gobernador de la provincia por haber confiado en mí para estar a cargo del Consejo General de Educación, pero conlleva una responsabilidad muy grande”, expresó Cuenca a Elonce en sus primeras declaraciones públicas tras asumir la conducción del organismo educativo provincial

Continuidad de políticas y diálogo institucional

Al referirse a los objetivos de los primeros meses de gestión, Cuenca sostuvo que su rol se inscribió dentro de una lógica de continuidad con la administración provincial. Explicó que el trabajo al frente del CGE debía entenderse como una prolongación de las políticas impulsadas por el gobernador Frigerio, con ajustes y mejoras basadas en la experiencia acumulada.

“Entendiendo que estamos a mitad de gestión y que lo entiendo como una continuidad de la gestión del gobernador, se busca sostener aquellas políticas que compartimos”, señaló, y agregó que mantuvo reuniones con la ex presidenta del CGE, Alicia Fregonese, para evaluar el rumbo de las políticas educativas vigentes.

Cuenca remarcó la importancia del diálogo institucional y la continuidad en el tiempo de las políticas públicas. “Yo creo realmente en las políticas que se continúan en el tiempo”, afirmó, al destacar que los cambios estructurales en educación no se logran en períodos breves, sino a partir de procesos sostenidos y acumulativos.

Trayectoria académica y licencia como decano

Antes de asumir al frente del CGE, Carlos Cuenca se desempeñaba como decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión (UADER), cargo que ocupaba desde diciembre de 2020. Detalló que su mandato había sido renovado en 2024 y se extendía hasta 2028, aunque debió solicitar licencia por la incompatibilidad entre ambos cargos.

“Como decano asumí en diciembre del 2020. El primer mandato fue hasta diciembre del 2024 y se renovó”, explicó, al tiempo que aclaró que su experiencia en el ámbito universitario resultó un aporte clave para asumir la conducción del sistema educativo provincial.

Sobre el procedimiento administrativo de su designación, precisó que el decreto firmado el 11 de diciembre quedó sujeto al posterior aval del Senado provincial. “La aprobación final es en el Senado”, indicó, y estimó que ese trámite se concretaría durante el próximo año legislativo.

Reforma educativa, innovación y tecnología

Uno de los ejes centrales planteados por Cuenca fue la necesidad de analizar y adaptar la reforma educativa impulsada a nivel nacional. Si bien reconoció la importancia de los cambios vinculados a la innovación y la digitalización, advirtió que no todas las propuestas resultaban aplicables de manera uniforme en todo el país.

“Cada provincia tiene un contexto distinto, una realidad distinta respecto a los niveles educativos”, señaló a Elonce, al sostener que cualquier modificación debía evaluarse en función del beneficio para Entre Ríos.

En ese sentido, subrayó en diálogo con el programa GPS que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7, la necesidad de orientar la educación hacia la inserción laboral. “Nosotros, deberíamos estar pensando los niveles socioeducativos con una mirada abocada puntualmente a la innovación, a la tecnología y que dé respuesta directa a la realidad que tenemos hoy”, afirmó.

Inversión en infraestructura y conectividad

Cuenca remarcó que la incorporación de tecnología en las aulas debía ir acompañada de inversión en infraestructura. Advirtió que no era viable hablar de digitalización sin garantizar condiciones básicas en las escuelas.

“No podemos pensar los planes en la innovación y la tecnología cuando hay escuelas que no tienen internet”, sostuvo, y planteó la necesidad de articular esfuerzos entre la provincia y la Nación para fortalecer la inversión tecnológica en el sistema educativo.

Alfabetización y continuidad de programas

En relación con los planes de alfabetización, el titular del CGE evaluó que los resultados mostraron avances graduales, especialmente en los niveles inicial y primario. Sin embargo, aclaró que se trató de procesos de largo plazo.

“No son los cúlmine o donde queremos estar, son pasos para adelante”, expresó, y destacó la importancia de dar continuidad a los programas iniciados durante la gestión anterior.

Salarios docentes y condiciones de trabajo

Consultado por las principales preocupaciones del sector educativo, Cuenca reconoció que el salario docente constituyó un eje central del reclamo, aunque insistió en que no debía ser el único tema de discusión.

“El salario es una parte muy importante de cualquier docente”, afirmó, pero añadió que también debían abordarse cuestiones edilicias, conectividad, clima laboral y actualización de planes de estudio.

Respecto a las paritarias, confirmó que las negociaciones salariales se iniciarían en febrero, con el objetivo de garantizar el inicio del ciclo lectivo 2026 el 2 de marzo, tal como estaba previsto en el calendario escolar aprobado por resolución del CGE.

Educación superior y revisión de la oferta académica

Uno de los puntos que generó mayor debate en las últimas semanas fue la situación de los institutos de educación superior. Cuenca descartó cierres automáticos, pero sostuvo que resultaba necesario revisar la oferta académica en función de la demanda real de cada localidad.

“No es cerrar, no es no tener más, sino que la presencia puntual del Consejo General de Educación atienda una demanda real”, explicó, al plantear la necesidad de reconvertir carreras cuando fuera necesario.

Deserción escolar, una preocupación central

En el nivel secundario, Cuenca identificó la deserción como uno de los principales desafíos. Señaló que la baja tasa de finalización de los estudios secundarios impactó de manera directa en el sistema universitario y en las oportunidades laborales de los jóvenes.

“Muy pocos son los que terminan realmente en tiempo y forma el nivel secundario”, advirtió, y aseguró que la gestión trabajaría para identificar las causas del abandono y diseñar políticas que permitan sostener la trayectoria educativa de los estudiantes.

“Tenemos que ir a buscarlo, tenemos que saber por qué”, enfatizó, al remarcar la importancia de reforzar políticas de acompañamiento, asistencia alimentaria y presencia docente en las aulas.

Transporte escolar y temas pendientes

Finalmente, Cuenca se refirió a los reclamos por modificaciones en el transporte escolar durante períodos de exámenes. Reconoció no estar al tanto de la situación, pero se comprometió a abordarla de manera urgente.

“Evidentemente, es un problema que tenemos que solucionar”, concluyó, al señalar que garantizar el acceso a la escuela resultó una condición indispensable para el derecho a la educación.