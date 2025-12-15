Proponer crear escuela secundaria con orientación en Inteligencia Artificial: los detalles del proyecto

El diputado Jorge Maier presentó un proyecto para crear la primera escuela secundaria del país con orientación en IA. En diálogo con Elonce, afirmó que “esta nueva revolución tecnológica vino para quedarse y la educación pública debe prepararnos para el futuro”.
El diputado provincial Jorge Maier (Juntos) presentó un innovador proyecto de ley con el objetivo de crear la primera escuela secundaria en Argentina con orientación en Inteligencia Artificial (IA). La propuesta tiene como fin ofrecer a los estudiantes, especialmente a aquellos de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA), una formación sólida en esta revolucionaria tecnología, clave para el futuro laboral.
En diálogo con Elonce, Maier explicó que el proyecto nació a raíz de la preocupación de un equipo técnico de docentes que advirtieron la necesidad de adaptar el sistema educativo a los avances tecnológicos actuales. "La Inteligencia Artificial vino para quedarse. Es transversal y universal, accesible para todos, siempre que estemos capacitados para aprovechar sus beneficios", indicó el legislador.
El proyecto propone que esta nueva orientación educativa no solo mejore el presente, sino que prepare a los estudiantes para el futuro. "Es importante que la educación pública esté actualizada, no solo para mejorar la calidad educativa, sino para dar a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral", destacó Maier. En este contexto, la propuesta está pensada para los jóvenes y adultos que asisten a la modalidad nocturna de la educación secundaria, brindándoles una oportunidad única de formación en un campo de alta demanda.
Además, el diputado señaló que la creación de esta escuela secundaria de Inteligencia Artificial también fomentará la autonomía laboral, permitiendo a los estudiantes autogestionarse un emprendimiento o mejorar en sus actuales empleos. "La IA no solo servirá para capacitar, sino también para desarrollar emprendimientos propios, lo cual es una gran oportunidad", agregó.
El proyecto cuenta con el apoyo del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien desde la inauguración del Mirador Tech ha demostrado su compromiso con la integración de la tecnología en la provincia. "Desde el gobierno provincial se ha mostrado una gran apertura para estar a la altura de los tiempos. Este proyecto refleja esa visión estratégica", afirmó Maier.
La implementación de esta iniciativa estará a cargo del Consejo General de Educación, que se encargará de adaptar los planes de estudio tradicionales para integrar la Inteligencia Artificial en todas las asignaturas. "La IA no es solo el chat GPT, es un vasto universo de herramientas que transformarán la forma en que interactuamos con el conocimiento", señaló Maier, destacando que este proyecto convertirá a Entre Ríos en la primera provincia del país en incorporar la IA en la educación pública.
Apoyo legislativo y próximo paso
El proyecto ya tiene estado parlamentario y fue girado a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Maier indicó que, tras la asunción de las nuevas autoridades del Consejo General de Educación, solicitará una entrevista con el titular del organismo, Carlos Cuenca, para presentar formalmente la propuesta y darle curso. "Este proyecto ha sido respaldado por muchos legisladores, lo que demuestra el interés por impulsar esta iniciativa innovadora", concluyó el diputado.