Rompieron la ventanilla de un colectivo urbano de Paraná: ya son tres las unidades dañadas

Un colectivo del servicio urbano de pasajeros de Paraná resultó dañado este lunes por la mañana luego de que se rompiera una de las ventanillas laterales. La unidad afectada perteneciente a la empresa San José.

Rompieron la ventanilla de un colectivo del servicio urbano de Paraná

El hecho ocurrió cuando el interno N°18 de la Línea F-1 transitaba por calle Salellas, antes de llegar a avenida Almafuerte, con el objetivo de dirigirse a la cabecera para iniciar su recorrido habitual. En ese trayecto, el chofer sintió un fuerte golpe en una de las ventanilla del lateral derecho, aunque en un primer momento no advirtió la magnitud del daño.

Al doblar por avenida Almafuerte y continuar la marcha, el conductor percibió la caída de un objeto. Al observar por el espejo retrovisor, constató que una de las ventanillas laterales se encontraba rota, lo que motivó la detención de la unidad y la notificación correspondiente.

Unidades dañadas

Cabe recordar que días atrás, el pasado 9 de diciembre, se registraron dos ataques contra colectivos del renovado servicio urbano en distintos puntos de la ciudad.

El primer incidente tuvo lugar en el barrio Paraná XIV y afectó al interno 202 de la Línea D —ex línea 1—, que une el barrio de la Policía con la zona de Toma Nueva. En esa oportunidad, la unidad fue alcanzada por un piedrazo mientras cumplía su recorrido.

Un segundo hecho se produjo contra el interno N°12 de la Línea L —ex línea 9—, que recibió un impacto en las puertas del colectivo mientras circulaba por su trayecto habitual, presuntamente habría sido de manera accidental cuando un vecino cortaba el pasto y una piedra provocó el daño. Ambas unidades pertenecían a la flota de coches largos, con capacidad para 44 pasajeros.