La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos renovó sus autoridades

15 de Diciembre de 2025
En la tarde del viernes en una asamblea celebrada en la Sociedad Rural de La Paz, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) renovó su conducción designando al dirigente de Gualeguaychú, Sergio Dalcol como presidente para el bienio 2025-2027. El dirigente de Gualeguaychú -expresidente de la Sociedad Rural de esa ciudad- estará acompañado por Maximiliano Müller (Hasenkamp) como vicepresidente primero; Alejandro Muller (La Paz) en la Secretaría y por Héctor Reniero (Chajarí) en la Tesorería.

 

Como es costumbre, participaron de la Asamblea y posterior reunión de Consejo Directivo, presidentes y delegados de las distintas sociedades rurales y las máximas autoridades de CRA, Carlos Castagnani y José Colombatto.

 

Tras asumir, el nuevo titular de la entidad se dirigió a los presidentes y delegados representantes de las rurales y explicó que la idea es continuar la senda del "diálogo y los consensos" y profundizar la relación con un ida y vuelta permanente "aunando criterios ante cada tema o problemática que se suscite para poder llevar la voz de los productores ante las autoridades provinciales o nacionales, según el caso".

 

Dalcol agregó que la idea es abarcar lo básico como caminos, infraestructura, seguridad y sanidad "pero a la vez intentar ir hacia los grandes temas que el campo necesita que encaremos desde las gremiales. Me refiero a certificaciones de producciones, interrelaciones de lo productivo con lo ambiental y trazabilidad de los productos generados. Entiendo que esos aspectos son parte del gran desafío para dar un salto de cantidad y calidad en un escenario internacional más que propicio", aseguró.

 

El flamante presidente de la entidad gremial indicó además que "si bien tenemos que debatir cuestiones internas en materia de sanidad, comercialización e infraestructura, debemos enfocarnos en objetivos importantes en el mediano y largo plazo que son determinantes para el futuro del sector. No podemos permitir que lo inmediato y urgente nos distraiga de prepararnos para lo que viene. Del mismo modo, y sin descuidar ningún aspecto, trataremos de sumar la mayor cantidad de representantes en las distintas mesas y comisiones, intentando no dejar sillas vacías y procurando una participación efectiva y comprometida en los distintos lugares de decisión".

Sergio Dalcol

La nueva conducción

 

La lista avalada por las rurales para el período 2025-2027 quedó conformada de la siguiente manera:

 

Presidente: Sergio Dalcol

Vicepresidente Primero: Maximiliano Muller

Vicepresidente Segundo: Gustavo Meichtry

Secretario: Alejandro Muller

Prosecretario: María Guzmán

Tesorero: Héctor Reniero

Protesorero: Juan A. Morante

Revisor de Cuentas Titular: Omar Zamero

Revisor de Cuentas Titular: Nicasio Tito

Temas:

FARER autoridades
