El río Paraná mide 2,33 metros en el puerto local: se espera un repunte para el cierre del año

REDACCIÓN ELONCE
Luego de bajar 18 centímetros en siete días, los especialistas del Instituto Nacional del Agua (INA) explicaron que el río Paraná experimentará un gradual crecimiento para el cierre del 2025.
El río Paraná concluyó la semana con una altura de 2,33 metros este domingo 14 de diciembre, siendo una semana en la que perdió la altura que había ganado días meses atrás. Así lo detalló en su informe la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Se pudo observar en el informe que en las últimas 24 horas perdió cuatro centímetros en relación al sábado. Pero, en perspectiva, siempre se mostró en niveles bajos.
Si se mira en retrospectiva al domingo de la semana pasada, la PNA informó que el río Paraná en el puerto local había llegado a 2,51 metros, es decir, con 18 centímetros más.
Panorama alentador para el cierre del 2025
Según el Instituto Nacional del Agua (INA), el informe del último viernes subrayó que se podría arribar un repunte para el cierre del año.
En primer lugar, en base al comportamiento de los últimos días, el organismo destacó que se trata de “tendencias en los valores medios diarios”.
En definitiva, el río Paraná en la capital entrerriana podría llegar a los 2,69 centímetros de cara al próximo 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena. Esto significaría un repunte de 36 centímetros en base a la medición de este domingo por la mañana.