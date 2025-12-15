Cancillería: Convocan a un concurso nacional para aspirantes a la carrera diplomática

Ministerio de Relaciones Exteriores abrió un Concurso Público de Ingreso para cubrir hasta 15 vacantes de aspirantes becarios en el ISEN, con el objetivo de incorporar nuevos diplomáticos a partir de 2027.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto convocó a un Concurso Público de Ingreso para cubrir hasta 15 vacantes de aspirantes becarios en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), con miras a la incorporación de nuevos diplomáticos en 2027.
Según la Resolución 188/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el período de inscripción se extenderá desde el 27 de abril hasta el 29 de mayo de 2026.
Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser argentino nativo o por opción, contar con título universitario de validez nacional de carreras de al menos cuatro años de duración, y tener entre 21 y 35 años de edad al 15 de noviembre de 2026. Además, se exige la presentación de un certificado de conocimiento del idioma inglés.
El proceso de selección contempla tres instancias evaluatorias: una evaluación psicológica y psicotécnica a realizarse entre el 15 de junio y el 14 de agosto de 2026; exámenes escritos anónimos sobre ocho materias entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre de 2026; y un Coloquio de Aptitud Diplomática programado del 24 al 27 de noviembre de 2026.
De acuerdo con los considerandos de la norma, el concurso se realiza en el marco de la política de renovación y fortalecimiento del Servicio Exterior de la Nación. Los aspirantes seleccionados ingresarán al ISEN como becarios para completar su formación diplomática antes de incorporarse a la carrera.
Las bases completas del concurso estarán disponibles en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. (NA)