Política

UPCN Entre Ríos se movilizará este jueves en rechazo a la reforma laboral de Milei

15 de Diciembre de 2025
Movilización de UPCN Entre Ríos

UPCN expresó su repudio al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, a la que consideró “peligrosa” y que marca un “retroceso histórico”. El sindicato anunció a una movilización “en forma masiva y desde todos los lugares de la provincia” a la marcha que convoca la CGT.

La Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) expresó su repudio al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, a la que consideró “peligrosa” y que marca un “retroceso histórico”. “Rechazamos de plano este ataque y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del trabajo digno, la negociación colectiva, la organización sindical y la justicia social”, subrayó el sindicato que nuclea a los estatales entrerriano. Además, anunció a una movilización “en forma masiva y desde todos los lugares de la provincia” a la marcha que convoca la CGT.

 

“El proyecto de ‘Modernización Laboral’ que impulsa el Poder Ejecutivo no es una simple reforma: es un ataque directo a las trabajadoras y los trabajadores de la Argentina. Es un retroceso histórico que pretende desmontar de un solo golpe derechos que nuestro pueblo ganó con décadas de organización, lucha y sacrificio”, cuestionó UPCN Entre Ríos.

 

Advirtió que “a contramano de la Constitución, del artículo 14 bis y de todos los tratados internacionales que protegen el trabajo digno, el Gobierno quiere barrer con los pilares del derecho laboral: el principio protectorio, la estabilidad, la negociación colectiva y la libertad sindical. Quieren desarmar el equilibrio entre el poder económico y quienes vivimos de nuestro esfuerzo cotidiano”.

Paro activo de UPCN Entre Ríos

“Fiel al estilo de quienes deciden en contra del pueblo, intentan avanzar a fin de año y a las apuradas con un proyecto que abre la puerta a la precarización masiva: contratos sin relación de dependencia, más monotributo encubierto, menos responsabilidad de las empresas que tercerizan y una presunción de laboralidad debilitada que deja a millones a merced del abuso patronal. Es la pesadilla de cualquier trabajador”, alertó.

 

“El objetivo es claro: desarmar el modelo sindical argentino, reconocido por la OIT y respetado en el mundo. Buscan que los convenios colectivos dejen de regir cuando vencen y que una herramienta tan importante como la huelga quede totalmente condicionada”, señaló más adelante. Y remarcó: “Nos quieren dejar sin garantías: convenios que pueden desaparecer, despidos más fáciles, menos derechos y sindicatos con menos herramientas para defender a quienes representamos”.

 

“Como representantes de los trabajadores del sector público pero con conciencia de que se afectará a todos los sectores, rechazamos de plano este ataque, y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del trabajo digno, de la negociación colectiva, de la organización sindical y de la justicia social”, remarcó el sindicato que nuclea a los estatales entrerrianos.

Sede central de UPCN Entre Ríos en Paraná

En el mismo sentido aseveró: “Estamos en alerta y en lucha. No vamos a entregar derechos. No vamos a retroceder porque sabemos que la única modernización posible es aquella que amplía oportunidades, mejora la vida del pueblo y fortalece la democracia laboral”.

 

Por último, anunció: “Por todos estos motivos nuestra Seccional va a movilizar masivamente, desde todos los lugares de la provincia, a la marcha que convoca la CGT en apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras de Argentina”.

