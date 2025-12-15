 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Madre e hija venden tortas fritas para pagar viaje de estudios: “Es todo con esfuerzo”

Madre e hija trabajan juntas en un puesto familiar para reunir fondos y concretar un viaje escolar. “Es un ingreso alternativo que lo pensamos para mi hija que se va de viaje; vamos bien y lo estamos pagando con mucho esfuerzo”, relató Griselda López a Elonce.

15 de Diciembre de 2025
Madre e hija venden tortas fritas para pagar viaje de estudios
Madre e hija venden tortas fritas para pagar viaje de estudios

Madre e hija trabajan juntas en un puesto familiar para reunir fondos y concretar un viaje escolar. “Es un ingreso alternativo que lo pensamos para mi hija que se va de viaje; vamos bien y lo estamos pagando con mucho esfuerzo”, relató Griselda López a Elonce.

Con trabajo en equipo, madrugadas largas y el respaldo de la comunidad, una familia lleva adelante un emprendimiento de venta de tortas fritas con un objetivo concreto: pagar el viaje de estudios de Melanie, la hija de Griselda López, quien además trabaja a la par de su madre en el puesto instalado en el parque Gazzano.

Griselda, responsable del emprendimiento, contó a Elonce cómo transcurrió la jornada: “Estoy con las manos en la masa, pero muy bien, gracias a Dios, disfrutando del día para vender tortas”. Explicó que se trata de una actividad familiar que aprovecha especialmente los días de lluvia. “Abrimos especialmente hoy porque llovió. Tratamos de trabajar los días de lluvia, que es lo que más se mueve acá en el parque. Siempre estamos viernes, sábado y domingo”, relató.

Madre e hija venden tortas fritas para pagar viaje de estudios: “Es todo con esfuerzo”

La organización comenzó desde temprano, atentos al pronóstico del tiempo. “El día anterior vemos el pronóstico. Pensábamos que el domingo iba a llover y no pasó. Hoy nos levantamos tempranito a las 6, miramos el pronóstico y ya a las 8 estábamos acá”, explicó. Según indicó, el movimiento fue constante, con personas que se acercaban a comprar algo caliente para acompañar el mate. “Más que agradecida con la gente por pasar por el puestito”, expresó.

 

Madre e hija, trabajando juntas

Uno de los aspectos más destacados del emprendimiento es que Melanie, la joven que viajará de estudios, también trabaja junto a su mamá durante la jornada. Ambas atienden el puesto y elaboran los productos, en una muestra de esfuerzo compartido. “Es todo con esfuerzo”, resumió su mamá.

 

El apoyo de los vecinos resultó fundamental para sostener la iniciativa. Griselda señaló que muchos se comunicaron previamente para consultar si iban a trabajar. “A pedido de los vecinos que nos mandan mensajito: ‘¿Tenés tortas?, ¿vas a trabajar hoy, está lloviendo?’. Así que muy agradecidas a ellos”, sostuvo.

 

La idea surgió hace aproximadamente un año como una alternativa económica. “Es un ingreso alternativo que lo pensamos para mi hija que se va de viaje. Decidimos hacer esto para ayudarla a juntar el dinero”, explicó. El proyecto comenzó con pocos recursos y fue creciendo con el tiempo. “Lo arrancamos con lo poco que teníamos, se fue armando y se hicieron todas las habilitaciones correspondientes que nos permite la municipalidad para trabajar”, añadió.

Madre e hija venden tortas fritas para pagar viaje de estudios
Madre e hija venden tortas fritas para pagar viaje de estudios

La receta y la venta

Sobre la elaboración, Griselda detalló que la clave está en respetar la receta tradicional. “Harina, agua, levadura y un poquito de grasa, nada más, para respetar la receta original”, explicó. En cuanto a los precios, indicó que vendían “cinco por 1.500 pesos”.

 

Con el esfuerzo conjunto de madre e hija y el acompañamiento del barrio, la familia continuó avanzando hacia su objetivo. “Vamos bien y vamos pagando el viaje, si Dios quiere”, concluyó Griselda.

Temas:

Comunidad Lluvia Parque Gazzano
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso