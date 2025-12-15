Balearon a una nena y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños en Rosario

Una nena de 6 años y su abuela resultaron heridas de bala mientras se desarrollaba una fiesta familiar. Ambas víctimas fueron hospitalizadas y se encontraban fuera de peligro, mientras se investigaba el ataque perpetrado desde una motocicleta.
Una nena de 6 años y su abuela de 60 resultaron heridas de bala durante una fiesta de cumpleaños que se desarrollaba en una vivienda, en un violento episodio ocurrido en Rosario. Ambas víctimas debieron recibir atención médica, aunque se encontraban fuera de peligro, según confirmaron fuentes policiales.
El ataque se produjo pocos minutos antes de las 21, cuando dos personas que se desplazaban en una motocicleta pasaron por la zona y efectuaron varios disparos contra una vivienda donde se realizaba una reunión familiar. Tras abrir fuego, los agresores escaparon rápidamente y no pudieron ser identificados.
Como consecuencia de la balacera, la nena sufrió una herida de arma de fuego en una de sus piernas, mientras que su abuela resultó lesionada por el roce de un proyectil. Ambas fueron asistidas de urgencia y trasladadas para su atención médica.
Atención médica y estado de las víctimas
Según se informó, la menor fue llevada inicialmente al Hospital Alberdi junto a su abuela, identificada como Patricia A. Allí se constató que la niña tenía un proyectil alojado en la pierna izquierda, por lo que fue derivada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela para continuar con el tratamiento correspondiente.
Los profesionales de la salud confirmaron que la nena se encontraba fuera de peligro y evolucionaba favorablemente. En tanto, la mujer de 60 años presentó lesiones leves y no registró complicaciones tras ser atendida.
Desde las fuerzas de seguridad provinciales indicaron que, afortunadamente, ninguna de las dos víctimas sufrió heridas de gravedad, pese a la violencia del ataque ocurrido en el marco de una celebración familiar.
Personal policial trabajó en el lugar del hecho y realizó las primeras tareas investigativas. De acuerdo con los primeros testimonios recabados, los disparos habrían sido efectuados directamente desde la calle hacia la vivienda donde se desarrollaba la fiesta.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una vaina servida calibre 22, que fue incorporada como evidencia para la causa. La investigación quedó en manos de la Fiscalía correspondiente, que avanzó con medidas para identificar a los autores del ataque y establecer el móvil del hecho.
Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre la posible relación entre las víctimas y los agresores, mientras continuaban las actuaciones judiciales.
Otro hecho violento en la misma jornada
En paralelo, la policía recibió otra denuncia por un violento episodio ocurrido en un barrio distinto, donde una joven de 22 años resultó herida de bala durante un presunto intento de robo. La víctima sufrió una lesión en el muslo y fue trasladada al Hospital Provincial, donde quedó fuera de peligro. (La Capital)