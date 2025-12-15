Graves incidentes se registraron este domingo por la tarde en la previa de un partido del Torneo Regional Amateur en Entre Ríos y derivaron en la suspensión del encuentro de vuelta de los octavos de final de la conferencia Litoral Sur. El partido estaba previsto para las 19 en el estadio de Juventud Unida, pero el árbitro Sebastián López resolvió no darle inicio tras los disturbios registrados en las inmediaciones del club.

Destrozos por partido de fútbol en Entre Ríos: cómo ocurrieron los incidentes

Según la información oficial, los hechos ocurrieron minutos antes del inicio del encuentro, en el playón deportivo ubicado sobre avenida Alsina. En ese sector se produjeron enfrentamientos entre simpatizantes de Juventud Unida y Lanús de Concepción del Uruguay, con insultos, agresiones físicas y lanzamiento de piedras. Como consecuencia, al menos cinco jugadores del equipo visitante resultaron con heridas leves.

El jefe de operaciones de Gualeguaychú, Osvaldo Adolf, explicó a Elonce que los incidentes se produjeron mientras se desplegaba el operativo de seguridad. Señaló que “alrededor de las 18 horas, cuando el personal policial estaba tomando posesión del servicio e iniciando el control de tribunas y accesos, se detectaron diversos inconvenientes en algunos ingresos del club, especialmente por avenida Alsina”.

Ante esa situación, indicó que la Policía debió intervenir de manera inmediata en la zona más sensible del predio. “Se actuó rápidamente en el sector de la sede del club y en el ingreso a oficinas y vestuarios, con el objetivo de disuadir los enfrentamientos”, relató. Una vez controlado el episodio inicial, se buscó reconstruir lo ocurrido y dialogar con las autoridades del encuentro. “Se intentó establecer lo sucedido y mantener contacto con el juez del partido, que ya se encontraba en los vestuarios preparándose”, añadió.

Decisión arbitral y suspensión

Adolf recordó que se trataba del partido de vuelta de los octavos de final del Torneo Regional Amateur y que el equipo local había obtenido una ventaja de tres goles en el encuentro de ida. “Era el partido revancha de una serie que ya tenía un resultado previo favorable al equipo de esta ciudad”, explicó.

Tras contener los disturbios, se mantuvo diálogo con representantes de ambas instituciones. Según detalló el jefe policial, “el equipo visitante manifestó que no estaba en condiciones de disputar el partido”. En ese marco, el árbitro consultó al personal policial si estaban dadas las garantías de seguridad para el desarrollo del evento. “Desde nuestra perspectiva, las garantías estaban dadas, porque se trató de un hecho previo, aislado y ajeno a lo que podía afectar el normal desarrollo del espectáculo”, afirmó Adolf.

Sin embargo, señaló que la postura de la dirigencia visitante fue determinante. “El presidente del equipo visitante consideró que sus jugadores no estaban en condiciones

anímicas y físicas para jugar”, indicó. Ante esa decisión, la delegación se retiró del estadio y se dirigió a la Comisaría Cuarta para radicar las denuncias correspondientes.

Lesionados y daños materiales

En cuanto a las consecuencias del enfrentamiento, Adolf confirmó que “se constataron escoriaciones y otras lesiones de carácter leve en cuatro personas”, todas ellas integrantes del plantel visitante. Además, se produjeron destrozos en las instalaciones del club local. “Hubo daños principalmente en las oficinas de ingreso y en el sector administrativo, producto del cruce entre parte de la dirigencia y el plantel con personas que se encontraban en el exterior de la institución”, precisó.

Finalmente, el jefe policial destacó que se trató de un grupo reducido de personas. Explicó que “no eran más de 20 individuos”, por lo que se solicitó refuerzo externo para contener la situación. El operativo permitió evitar que los incidentes se extendieran, aunque las discusiones continuaron durante algunos minutos cuando el equipo visitante volvió a ingresar al sector interno del estadio.