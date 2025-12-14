Suspendieron un partido de fútbol en Entre Ríos a raíz de graves incidentes

Los incidentes en Juventud obligaron a suspender el partido de vuelta de los octavos del Torneo Regional Amateur. Hubo enfrentamientos entre hinchas, daños materiales y jugadores lesionados, lo que derivó en una denuncia policial y la intervención del Tribunal de Disciplina.
Los incidentes en Juventud se registraron este domingo por la tarde y derivaron en la suspensión del encuentro de vuelta de los octavos de final del Torneo Regional Amateur, correspondiente a la conferencia Litoral Sur. El partido debía disputarse desde las 19 en el estadio de Juventud Unida, pero el árbitro Sebastián López resolvió no dar inicio tras los disturbios.
Según se informó, los hechos ocurrieron en el playón deportivo ubicado sobre avenida Alsina, donde simpatizantes de Juventud Unida y Lanús de Concepción del Uruguay protagonizaron enfrentamientos que incluyeron insultos, agresiones físicas y lanzamiento de piedras. Como consecuencia, cinco jugadores del equipo visitante sufrieron heridas leves.
De acuerdo a los datos recabados, un grupo de hinchas y miembros del plantel de Lanús ingresó caminando por avenida Alsina, cuando el acceso previsto era por calle Colombo, lo que generó el primer foco de tensión al llegar a la puerta habitual de ingreso de socios.
Enfrentamientos, heridos y daños materiales
Una vez dentro del estadio, la situación se agravó con nuevos cruces entre las parcialidades. Allí se produjeron agresiones directas contra futbolistas visitantes, que resultaron con lesiones leves, aunque no fue necesaria su derivación a un centro de salud.
Además de los heridos, los incidentes en Juventud provocaron daños materiales en las instalaciones del club local. Entre ellos, se destacó la rotura de los vidrios de la puerta de la Secretaría, producto del lanzamiento de piedras durante los disturbios.
Mientras se vivían momentos de alta tensión, con gritos cruzados y acusaciones, dirigentes de ambas instituciones intentaron calmar los ánimos y evitar que la situación se descontrolara aún más.
Denuncia y definición del Tribunal de Disciplina
Ante este escenario, la delegación de Lanús de Concepción del Uruguay decidió retirarse del estadio y radicar una denuncia por violencia en la Comisaría Cuarta. Si bien la Policía indicó que estaban dadas las garantías de seguridad para disputar el encuentro, el árbitro optó por suspenderlo media hora después del horario previsto, dejando constancia en el acta oficial.
Ahora, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de Fútbol deberá analizar los incidentes en Juventud y resolver la continuidad de la serie. Entre las posibles sanciones para el club local se evalúan multas económicas, la clausura del estadio o la disputa de partidos a puertas cerradas. (Con información de R2820)