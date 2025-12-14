Accidente en Colombia: al menos 17 adolescentes murieron tras caer un micro a un precipicio

El accidente en Colombia ocurrió en una ruta del departamento de Antioquia, cuando un micro con unos 40 estudiantes cayó a un abismo. Hay al menos 17 muertos, más de 20 heridos y personas desaparecidas, mientras avanzan las tareas de rescate e investigación.
El accidente en Colombia se registró en la madrugada de este domingo en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, cuando un micro que transportaba a unos 40 adolescentes cayó a un precipicio en la vía Belén, sector El Chispero, entre las localidades de Remedios y Zaragoza. Como consecuencia del siniestro, al menos 17 jóvenes murieron y alrededor de 20 personas resultaron heridas.
Según confirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el vehículo había partido desde Tolú con destino a Medellín cuando, por causas que se investigan, se precipitó a un abismo. A bordo viajaban estudiantes del Liceo Antioqueño del municipio de Bello, quienes habían realizado una excursión para celebrar su reciente graduación.
La Secretaría de Salud e Inclusión Social informó que la mayoría de los heridos tiene entre 16 y 17 años, aunque también se registró al menos una persona de 27 años entre los lesionados. Hasta el momento, no se difundió la identidad de las víctimas fatales.
Viaje no oficial y versiones de las autoridades
En declaraciones a medios locales, el secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas Arango, aclaró que la cifra de fallecidos aún no es definitiva, ya que todavía habría personas desaparecidas tras el accidente en Colombia. Además, sostuvo que el viaje no había sido organizado por la institución educativa.
El funcionario explicó que la rectora del establecimiento le confirmó que en el micro no viajaban docentes autorizados. “Son jóvenes de entre 16 y 18 años que se graduaron hace unos 15 días y organizaron esta actividad de manera personal”, señaló Callejas Arango.
Desde la Policía local indicaron que los estudiantes cursaban el último año del colegio y habían viajado a una playa para celebrar el cierre de su etapa escolar, cuando ocurrió el trágico siniestro vial.
Impactantes imágenes y una investigación en marcha
Tras el accidente en Colombia, comenzaron a circular imágenes que muestran el estado en que quedó el micro. En los videos se observa el vehículo con el techo desprendido, la cabina del conductor destruida y decenas de personas alrededor del lugar, entre rescatistas y testigos que intentaban asistir a las víctimas.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia emitió un comunicado en el que informó que las autoridades competentes avanzan con las investigaciones para determinar las causas del hecho y confirmar el número final de víctimas fatales y personas heridas.
Mientras continúan las tareas de rescate y peritajes en la zona, la tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad educativa de Bello y en todo el país. (Con información de Clarín)