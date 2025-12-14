 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Resultados del domingo

Quini 6: ocho apostadores ganaron más de $41 millones en el Siempre Sale

14 de Diciembre de 2025
Quini 6 trajo nuevos millonarios.
Quini 6 trajo nuevos millonarios. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $5.300.000.000. Detalles y números sorteados.

No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.300 millones de pesos.

 

En el Tradicional salieron el 00-34-28-41-25-26. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $2.999.676.944.

 

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 17-35-08-43-29-28. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $650.000.000.

 

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 06-36-34-16-22-04. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $745.109.766.

 

En el Siempre Sale hubo ocho ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 40-02-13-43-31-32. Cobrarán cada uno $41.899.148,44.

 

En el pozo extra hubo 937 ganadores con seis aciertos que se llevarán $138.740,66. (Elonce)

Temas:

Quini 6 Siempre Sale
