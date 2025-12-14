 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Fue derivado de urgencia a un hospital de mayor complejidad

Un hombre sufrió graves lesiones tras un accidente doméstico en Chajarí

14 de Diciembre de 2025
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Archivo Elonce.

Un accidente doméstico se registró en la noche de este sábado en Chajarí, pasadas las 21 horas, en una vivienda particular, donde un hombre mayor de edad sufrió una grave lesión que motivó su urgente internación. El hecho generó preocupación por la gravedad del cuadro clínico y derivó en la intervención de la Justicia.

 

Según la información consignada en la crónica policial, el hombre, de 38 años, ingresó a la Guardia del Hospital Santa Rosa tras sufrir una caída en el interior de su domicilio. Al ser evaluado por el personal médico, se constató que presentaba una fractura de cráneo en la parte posterior de la cabeza.

 

El diagnóstico inicial determinó un pronóstico de consecuencias graves, por lo que se activaron los protocolos correspondientes ante este tipo de lesiones, consideradas de alta complejidad y riesgo.

 

Cómo ocurrió el accidente y la derivación médica

 

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el accidente doméstico se habría producido cuando el hombre intentaba subir la escalera que conduce a su habitación. En esas circunstancias, perdió el equilibrio y cayó, golpeando fuertemente su cabeza contra una superficie dura.

 

Tras la atención inicial en el Hospital Santa Rosa, los médicos resolvieron su inmediata derivación al hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, donde se le practicarían estudios de mayor complejidad para evaluar con precisión el alcance de la lesión craneal. (Con información de Tal Cual Chajarí)

Temas:

accidente doméstico Chajarí lesiones graves
