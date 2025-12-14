El Gobierno licitará la concesión de Tecnópolis para inversión privada

El Gobierno Nacional anunció este domingo que lanzará la licitación para la concesión de Tecnópolis, el emblemático predio ubicado en Villa Martelli, bajo un esquema de inversión privada.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalló que, a partir de este lunes, se iniciará el proceso para otorgar la explotación del lugar a inversores privados, buscando erradicar el déficit histórico que pesó sobre el predio en los últimos años. Según Adorni, esta medida asegurará que Tecnópolis "nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos".

Este movimiento responde a una estrategia más amplia del Gobierno para reducir el gasto público y alcanzar un presupuesto equilibrado. La concesión de Tecnópolis será por 25 años, con una licitación que busca resolver problemas financieros históricos. El predio, que estuvo bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, acumuló una deuda superior a los $4.813 millones y enfrentó serios problemas de deterioro, con equipamiento faltante por un valor de $554 millones.

La licitación tiene como objetivo garantizar la continuidad de las actividades en Tecnópolis, a la vez que se elimina la necesidad de financiar su mantenimiento con recursos del Estado. En 2024, el predio comenzó a generar ingresos por $600 millones, y para 2025 se proyecta alcanzar los $2.749 millones, lo que permitiría que Tecnópolis pase a ser un activo que contribuya a las arcas del Estado en lugar de un gasto permanente.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual de $611 millones como valor inicial para la concesión, lo que asegura un ingreso continuo para el Estado. Así, el Gobierno avanza en su plan de optimización de recursos, buscando soluciones a largo plazo para un predio que históricamente representó una carga económica. (Con información de NA)