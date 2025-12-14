Milei condenó el ataque terrorista durante una celebración judía en Australia

El presidente Javier Milei condenó esta mañana el ataque terrorista ocurrido en Bondi Beach, Australia, durante una celebración judía, por el que al menos 11 personas murieron y 29 resultaron heridas.

“HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO’. ÁNIMO!“, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X.

En su posteo, el mandatario citó una publicación del legislador porteño Waldo Wolff en la que se hacía eco del atentado. “Otra mañana donde es noticia un ataque mortal a personas por ser judías. Esta vez en Sidney, Australia. Otra mañana donde esos sectores que apañan el terrorismo harán silencio y/o utilizarán la palabra “pero” después de pasarse 2 años justificando el ataque a civiles del 7/10/23 en Israel. Mucha fuerza para las familias de las víctimas. Mucho apoyo a quienes pelean contra el terrorismo", escribió el exministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Milei condenó el ataque terrorista en Australia (foto archivo)

En su cuenta de esa red social, Milei también reposteó un mensaje de la diputada nacional Sabrina Ajmechet: “En Argentina, amanecemos en la víspera de Janucá con la noticia de que un atentado terrorista antisemita en Sidney provocó la muerte de más de 10 personas solo por el hecho de ser judías. Más de 10 personas, que se reunieron pacíficamente a celebrar una fiesta religiosa en una ciudad cosmopolita y Occidental, fueron asesinadas por su religión. El terrorismo y el antisemitismo matan en cualquier parte del mundo. No hay lugar para estar en el medio. Si no estamos todos juntos del mismo lado contra los que quieren destruirnos, van a lograr su objetivo. Una vez más y ante el silencio del mundo: AM ISRAEL JAI” (NdR: El pueblo de Israel vive).

También se manifestó sobre el atentado la senadora libertaria Patricia Bullrich. “Janucá Sameaj a toda la comunidad judía. En estos días que deberían ser de luz y libertad, la comunidad judía sufre un brutal atentado terrorista en Australia, con 12 asesinados y decenas de heridos. Occidente debe entender y unirse: frente al terrorismo, tolerancia cero”, escribió.

Otro de los primeros dirigentes argentinos que reaccionó al atentado fue Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): “Es el terrorismo islámico y es el antisemitismo que van de la mano que los progres alientan y protegen. Januca es la fiesta de las luminarias. Los judíos seguiremos iluminando al mundo por siempre y los caídos hoy no serán olvidados”, escribió en X.

Ataque terrorista en Sídney, Australia

El atentado al que la Policía australiana calificó como terrorista ocurrió este domingo en una de las playas más concurridas de Sídney cuando dos hombres armados abrieron fuego contra un grupo de personas que estaba celebrando comienzo de la festividad judía de la Janucá.

“Como resultado de las circunstancias del incidente de esta noche a las 21:36 de esta noche, declaré que fue un incidente terrorista”, afirmó en una rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

Más tarde, la Policía confirmó que los dos atacantes habían sido detenidos, aunque posteriormente dijeron que uno de ellos estaba muerto.

Hasta el momento, las informaciones oficiales hablan de 11 muertos y 29 heridos, aunque el número de víctimas puede crecer.

Avustralya/Sidney Bondi Plajında Yahudiler Hannukah Festivali kutlaması yaparken 2 kişi tarafından saldırı düzenlendi. 12 ölü, 29 yaralı var. 2 polis yaralandı, 1 saldırgan ölü, diğeri ağır yaralı ele geçirildi. Saldırganların plaj sonrası sıkıştırıldıkları köprü üzerinde vurulma… pic.twitter.com/GjEBugGZJc — Leyla Düzel (@TomrisGen65) December 14, 2025

Líderes mundiales condenaron el ataque

La playa, destacan, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Aunque las autoridades australianas todavía no han vinculado directamente el suceso con el evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció un “vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi”.

“Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida”, manifestó en un comunicado oficial.

“Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”, concluyó.

Dos hombres armados disparan múltiples tiros en un puente en Bondi Beach, Sídney

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, responsabilizó al Gobierno australiano por contribuir al aumento del antisemitismo antes del tiroteo en Sídney. “Hace tres meses le escribí al primer ministro australiano que su política avivaba el antisemitismo”, comentó en alusión a una carta enviada a Anthony Albanese en agosto, tras el anuncio de Canberra sobre el reconocimiento del Estado palestino.

También reaccionó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien vinculó lo ocurrido a la celebración. “Me he quedado horrorizada al ver las imágenes que aparecen del terrible ataque a tanta gente en Bondi Beach mientras comienzan las celebraciones de la Janucá”, indicó en su cuenta de X.

El canciller alemán Friedrich Merz manifestó el domingo que quedó “sin palabras” ante el tiroteo. “Se trata de un ataque contra nuestros valores compartidos. Debemos detener el antisemitismo, tanto en Alemania como en el resto del mundo”, señaló en una publicación en X.

Por su parte Emmanuel Macron expresó que Francia continuará luchando sin descanso contra el odio antisemita y envió sus condolencias. “Francia dirige sus pensamientos a las víctimas, los heridos y sus seres queridos”, afirmó en inglés a través de X. “Compartimos el dolor del pueblo australiano y mantendremos una lucha constante contra el odio antisemita, que nos afecta a todos, donde sea que ocurra”.

Bondi Beach, en el este de Sídney, es la playa más famosa de Australia y atrae a gran cantidad de surfistas, bañistas y turistas, especialmente los fines de semana. (fuente Infobae)