Look jugado: Sofía Gonet deslumbró en los Martín Fierro de Streaming

Con un look jugado, Sofía Gonet acaparó la atención en los Martín Fierro de Streaming. Tras semanas de polémica, la influencer eligió un estilismo audaz, ironizó sobre su vestuario y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la alfombra roja.
Con un look jugado, Sofía Gonet volvió a colocarse en el centro de la escena durante los Martín Fierro de Streaming, donde deslumbró con una apuesta estética provocadora y sofisticada. La influencer apareció en la alfombra roja lejos de cualquier perfil bajo, en una noche atravesada por la expectativa tras el conflicto mediático con Homero Pettinato.
La creadora de contenido, conocida como “La Reini”, decidió responder al contexto de exposición pública con una elección de vestuario que no pasó inadvertida. Su presencia generó impacto inmediato entre los invitados, el público y las redes sociales, donde las imágenes y videos de su paso por la gala se viralizaron rápidamente.
Además de su look, Gonet tuvo un rol destacado en la ceremonia, ya que junto a Tefi Russo asumieron el papel de las autodenominadas “Policías de la moda”, encargadas de analizar y comentar los outfits de los asistentes con humor y picardía.
Humor, frases virales y protagonismo en la transmisión
Desde ese lugar, el look jugado de Sofía Gonet fue también parte del contenido de la transmisión. En un intercambio distendido con Russo, la influencer explicó con ironía su elección y lanzó una frase que rápidamente se replicó en redes sociales. “Escuchame, yo dije, me toca hablar de looks, me vengo con un buen look. Desnuda, mi único miedo de esta noche es que se me salga el conchero”, expresó ante las cámaras.
El comentario reforzó su estilo frontal y sin filtros, una marca personal que la mantiene como una de las figuras más comentadas del streaming y las redes. Su intervención fue uno de los momentos más recordados de la gala y sumó repercusión a un evento que tuvo fuerte seguimiento digital.
Lejos de esquivar la polémica previa, Gonet eligió capitalizar la atención mediática con actitud y humor, consolidando su presencia en un evento clave para el ecosistema del streaming argentino.
Un mensaje previo y una elección estética sin concesiones
Minutos antes de salir a escena, Sofía Gonet ya había anticipado el impacto de su look jugado a través de un video publicado en sus redes. Allí compartió un extenso descargo mientras mostraba el outfit elegido para la noche. “Outfit check para afrontar las consecuencias de mis actos”, comenzó diciendo, en referencia directa al contexto personal y mediático.
Luego detalló que se trataba de “un vestido ardeco de piedras con silueta anatómica”, acompañado por piezas de Jean-Pierre y un maquillaje minimalista. También explicó que se utilizaron “efectos especiales” con látex del tono de su piel para cubrir zonas íntimas y tatuajes.
Con una despedida directa a su audiencia, la influencer cerró el video anticipando su aparición en la alfombra roja. Finalmente, su elección estética y su actitud terminaron por convertirla en una de las grandes protagonistas de la noche. (Con información de Minuto Uno)