Video: temporal sorprendió a los asistentes de la Feria del Patio en Catamarca

Este domingo, un fuerte temporal sorprendió a los asistentes de la Feria del Patio, en San Fernando del Valle, Catamarca. El fenómeno climático, que se desató rápidamente, trajo consigo ráfagas de viento intensas y lluvias torrenciales, afectando la región en el marco de una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según testigos y reportes a través de redes sociales, los visitantes del evento tuvieron que huir rápidamente del predio mientras el viento sacudía las estructuras de la feria. Los puestos fueron severamente afectados por la fuerza de las ráfagas y las lluvias. Las imágenes que se viralizaron mostraron el caos y la preocupación generalizada, con personas buscando refugio ante la fuerza del temporal. El SMN había emitido la alerta naranja, advirtiendo sobre “fenómenos meteorológicos peligrosos” en la zona, incluyendo la posible caída de granizo.

Foto: Clarín.

Además de San Fernando del Valle, el temporal afectó otras localidades de la provincia de Catamarca, como Ambato, Ancasti, Capayan y Valle Viejo, entre otras. El SMN extendió la alerta a sectores de La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero y el norte de Córdoba, indicando que las condiciones podrían generar "graves riesgos para la sociedad y los bienes materiales". (Con información de Clarín)