San José se prepara para la Fiesta del Campamentista en enero de 2026

El Balneario Camping San José se alista para recibir la Fiesta del Campamentista, una celebración llena de actividades recreativas, musicales y gastronómicas del 9 al 11 de enero de 2026.
San José se prepara para recibir a residentes y turistas con una propuesta única de entretenimiento durante la Fiesta del Campamentista, que se llevará a cabo del 9 al 11 de enero de 2026 en el Balneario Camping San José. Durante tres días, el balneario se transformará en el epicentro de actividades recreativas, culturales y gastronómicas para todos los gustos.
El evento comenzará el viernes 9 de enero a las 19:00, con una jornada de cocina en vivo, donde chefs locales mostrarán sus habilidades culinarias mientras los asistentes disfrutan de coctelería típica de la región. A esta experiencia gastronómica se sumarán batucadas y la música del DJ Agus Cevey, quienes crearán un ambiente vibrante para iniciar el fin de semana.
Rock y música en vivo para todos los gustos
El sábado 10 de enero será el turno de la playa, con una serie de actividades recreativas que comenzarán a las 17:00. Por la noche, a partir de las 21:00, el balneario se llenará de energía con el rock en vivo. Las bandas Marbel Rock, Tributo a Intoxicados, Monos en Jeep y Rey Garufa se presentarán en un evento imperdible para los amantes de la música. Con sus interpretaciones de clásicos y hits, las bandas harán de esta noche una de las más destacadas de la Fiesta del Campamentista.
El domingo 11 de enero, el evento continuará con nuevas actividades recreativas en la playa desde las 17:00. A partir de las 21:00, el cierre estará a cargo de La Fuerza, Los Charros, Capelina y La Repandilla, grupos que prometen una noche llena de ritmo, alegría y mucha diversión. Con una variedad de géneros musicales, la Fiesta del Campamentista buscará brindar un ambiente festivo y acogedor para todos los presentes. (Con información de Mercurio Noticias)