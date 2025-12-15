Recuperatorios en escuela de Paraná: “El 15% de los estudiantes refuerza contenidos en Lengua y Matemáticas”

REDACCIÓN ELONCE
Autoridades educativas destacaron la continuidad de clases, la recuperación de saberes y el trabajo en alfabetización durante el cierre del ciclo lectivo. Elonce dialogó con la dirección de la Primaria Nº 22 "Jorge Newbery" sobre matrícula, asistencia y desafíos para 2026.
La Escuela Primaria Nº 22 "Jorge Newbery" de Paraná realizó un balance positivo del cierre del ciclo lectivo 2025, en el marco de las instancias de intensificación de saberes que se desarrollan durante el mes de diciembre. Las actividades se llevan adelante con asistencia de alumnos y con la mirada puesta en el acto de cierre escolar previsto para el 19 de diciembre.
Al respecto, la directora suplente de la institución, Lorena Bletler, explicó a Elonce que "entre un 10 y un 15 por ciento del total de estudiantes debió reforzar contenidos, principalmente en las áreas de Lengua y Matemática, donde se registraron mayores dificultades a lo largo del año".
Bletler señaló que, si bien la jornada resultó atípica por las lluvias y el estado de algunas calles de tierra de los barrios aledaños, hubo presencia de alumnos.
De acuerdo a lo que indicó, las instancias de recuperación de saberes se dividieron en dos momentos, diciembre y febrero, y que actualmente se encuentra en desarrollo la correspondiente a diciembre, con concurrencia hasta el día 19.
Alfabetización y asistencia escolar
La directora suplente remarcó la implementación del Plan Provincial de Alfabetización, que durante este ciclo incluyó por primera vez al nivel inicial de la escuela. En ese sentido, Bletler indicó que se trabajó con salas de 4 y 5 años, lo que permitió que los niños ingresaran al primer ciclo con una base más sólida en lectura y escritura.
Además, explicó que la institución contó con "un plan de alfabetización avanzada para estudiantes del segundo ciclo que aún no lograron una adquisición plena de la lectura y la escritura". "A su vez, la escuela forma parte de un plan nacional orientado a mejorar la asistencia, ya que la inasistencia reiterada fue identificada como una de las principales dificultades que impactan en los aprendizajes", completó.
Bletler precisó que las causas de inasistencia estuvieron vinculadas, en muchos casos, a "situaciones familiares complejas". En ese sentido, sostuvo que "se trabaja en red con centros de salud y otros organismos para acompañar a las familias y reforzar la importancia del derecho de los niños a la educación".
Matrícula y proyección para 2026
La matrícula total de la escuela alcanza aproximadamente los 450 estudiantes, distribuidos en ambos turnos, con nivel inicial y primario. Por la noche, el edificio es compartido con una escuela primaria y secundaria para jóvenes y adultos.
Punto aparte, desde la dirección confirmaron que la inscripción para el ciclo lectivo 2026 se mantiene abierta, ya que aún cuentan con cupos disponibles en todos los grados y en nivel inicial.
La directora suplente indicó que "la institución inscribe alumnos durante todo el año y que muchas familias suelen acercarse incluso durante marzo". Asimismo, informó que los docentes trabajan hasta el 23 de diciembre y que para el receso se establecieron guardias activas del equipo directivo y del personal auxiliar. Además, el comedor escolar permanecerá abierto durante las vacaciones.
Finalmente, Bletler expresó expectativas positivas de cara al próximo año, con el objetivo de "fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias, reconocer el esfuerzo docente y continuar mejorando las condiciones educativas".