Farmacia de Paraná realizará control gratuito de manchas y lunares de piel

La actividad se realizará este miércoles por la mañana en Plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno. Los controles serán gratuitos, estarán orientados a la detección temprana del cáncer de piel y estarán a cargo de una profesional en dermatología. Los detalles.
Una farmacia de Paraná realiza una convocatoria abierta a la comunidad para participar de un control gratuito de manchas y lunares de piel, en el marco de una campaña de prevención del cáncer de piel. La actividad se llevará adelante con el objetivo de promover la detección temprana y generar conciencia sobre la importancia del cuidado dermatológico.
La jornada se desarrollará este miércoles 17 de diciembre, entre las 9 y las 11, en Plaza Carbó, ubicada detrás de Casa de Gobierno. La propuesta esta a cargo de Farmacia Magna, que impulsó la iniciativa como parte de sus acciones de responsabilidad social vinculadas a la salud.
Según se informó, los controles serán completamente gratuitos y estarán a cargo de una profesional especializada en dermatología, quien evaluará manchas, lunares y otras lesiones cutáneas que pudieran requerir seguimiento médico o estudios complementarios.