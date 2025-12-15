 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Farmacia de Paraná realizará control gratuito de manchas y lunares de piel

La actividad se realizará este miércoles por la mañana en Plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno. Los controles serán gratuitos, estarán orientados a la detección temprana del cáncer de piel y estarán a cargo de una profesional en dermatología. Los detalles.

15 de Diciembre de 2025
Farmacia de Paraná realizará control gratuito de manchas y lunares de piel
Farmacia de Paraná realizará control gratuito de manchas y lunares de piel

La actividad se realizará este miércoles por la mañana en Plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno. Los controles serán gratuitos, estarán orientados a la detección temprana del cáncer de piel y estarán a cargo de una profesional en dermatología. Los detalles.

Una farmacia de Paraná realiza una convocatoria abierta a la comunidad para participar de un control gratuito de manchas y lunares de piel, en el marco de una campaña de prevención del cáncer de piel. La actividad se llevará adelante con el objetivo de promover la detección temprana y generar conciencia sobre la importancia del cuidado dermatológico.

Farmacia de Paran&aacute; realizar&aacute; control gratuito de manchas y lunares de piel
Farmacia de Paraná realizará control gratuito de manchas y lunares de piel

La jornada se desarrollará este miércoles 17 de diciembre, entre las 9 y las 11, en Plaza Carbó, ubicada detrás de Casa de Gobierno. La propuesta esta a cargo de Farmacia Magna, que impulsó la iniciativa como parte de sus acciones de responsabilidad social vinculadas a la salud.

 

Según se informó, los controles serán completamente gratuitos y estarán a cargo de una profesional especializada en dermatología, quien evaluará manchas, lunares y otras lesiones cutáneas que pudieran requerir seguimiento médico o estudios complementarios.

Temas:

Cáncer de piel Plaza Carbó Prevención Farmacia Magna
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso