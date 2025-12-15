“Mente fría y corazón”: las claves de Lorenzo Rizzi para ganar la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Lorenzo Rizzi, del Club Atlético Estudiantes, hizo historia en la 16° edición de la Maratón Villa Urquiza-Paraná, al consagrarse campeón en la competencia de nivel internacional. Con una impresionante diferencia de tiempo sobre sus competidores, el adolescente de 16 años demostró no solo su habilidad, sino también su capacidad de resistencia, nadando durante 2 horas y 7 minutos, completando el recorrido con gran sacrificio.

A hablar de su triunfo, Rizzi compartió con Elonce que, aunque el esfuerzo físico fue extremo, al llegar a la meta sintió un alivio inmediato. "Fue un desafío tremendo, el desgaste fue físico y mental, pero al llegar, el alivio de haberlo logrado me hizo olvidar el cansancio", expresó.

Lorenzo Rizzi al ganar la Maratón Villa Urquiza-Paraná (foto Elonce)

Al ser consultado sobre la emoción que sintió al ver el video de su llegada, Lorenzo reveló que sus padres, especialmente su madre, se emocionaron mucho al verlo llegar a la meta. "Mis viejos se largaron a llorar, pero yo, aunque feliz, no me emocioné tanto porque el dolor físico estaba presente", comentó, refiriéndose a los calambres que sufrió en el gemelo y el tríceps durante el tramo final.

El sacrificio detrás de la victoria

Lorenzo, quien entrena de manera rigurosa, explicó que sus sesiones de entrenamiento varían entre 2 y 2.5 horas diarias, sumando una gran cantidad de metros nadados. "El entrenamiento es intenso, pero he llegado a entrenar hasta 4 horas, nadando más de 10,000 metros", señaló. Sin embargo, a pesar de la exigencia, el joven nadador mostró su determinación y amor por la disciplina durante una entrevista con Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce.

Lorenzo Rizzi, en Nunca Es Tarde (foto Elonce)

Con tan solo 16 años, ya ha logrado destacarse en diferentes competencias y se perfila como uno de los talentos más prometedores del país. Cuando se le preguntó por su referente en la natación argentina, mencionó a Agostina Hein, quien con su increíble participación en los Juegos Olímpicos con una edad similar a la suya, le sirvió de gran inspiración.

Nuevos retos

Tras este impresionante logro, Lorenzo tiene pensado tomarse un merecido descanso. "Me tomaré un tiempo para relajarme, disfrutar con mis amigos y familia", confesó. Sin embargo, su mente ya está puesta en nuevos retos. "Estoy pensando en participar en otras competiciones importantes el próximo año, aunque no tengo decidida cuál aún", comentó, haciendo referencia al Cruce de las Arañas (que une las localidades de Valle María y Diamante) y otras competencias de larga distancia en aguas abiertas, como la Santa Fe-Coronda.

“Voy a seguir, nadando, pero quizás no lleve el ritmo que llevo ahora”, comentó al anticipar que proyecta estudiar Ingeniería Electromecánica.

“Mente fría y corazón”: las claves de Lorenzo Rizzi para ganar la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Afrontando los sacrificios personales

A pesar de la exitosa trayectoria que está construyendo, Lorenzo reconoció que el deporte de alto rendimiento tiene sus sacrificios. "Hay cosas que tengo que dejar de hacer, como las salidas con amigos y algunas cosas relacionadas con la diversión, pero todo es parte de este camino hacia ser un deportista de élite", expresó con madurez.

Con un rendimiento impresionante y una dedicación inquebrantable, Lorenzo sigue demostrando que es un nadador de alto calibre. Con el respaldo de su familia, su entrenador y su esfuerzo personal, se perfila para seguir cosechando logros en el futuro. A pesar de su joven edad, su amor por la natación lo ha convertido en un referente de perseverancia y sacrificio.