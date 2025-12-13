 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Tras volver a ganar

Miranda Lescano Doce volvió a ganar en Damas la Maratón Villa Urquiza-Paraná: “Estoy muy contenta”

La nadadora local, Miranda Lescano Doce, con tan solo 13 años volvió a demostrar su gran nivel dentro de la competencia al resultar ganadora entre las Damas de la Maratón Villa Urquiza-Paraná.

13 de Diciembre de 2025
Miranda Lescano Doce, la ganadora en Damas.
Miranda Lescano Doce, la ganadora en Damas. Foto: Información Deportiva (agencia de comunicación)

REDACCIÓN ELONCE

La nadadora local, Miranda Lescano Doce, con tan solo 13 años volvió a demostrar su gran nivel dentro de la competencia al resultar ganadora entre las Damas de la Maratón Villa Urquiza-Paraná.

Culminó la 16º edición de la Maratón Villa Urquiza-Paraná este sábado en el Balneario, donde una de las protagonistas fue Miranda Lescano Doce, quien se proclamó ganadora en la categoría Damas.

 

Por segundo año consecutivo, la nadadora consiguió este hito en las aguas del río Paraná, donde el año pasado ya se había consagrado como la revelación de la competencia acuática.

 

En diálogo con Elonce, la adolescente resumió su competencia: “Siento muchísima alegría y que lo di todo. Estoy muy contenta. Fue una carrera muy dura y peor que la del año pasado”.

 

Sobre su resultado en la quinta en la general, indicó: “Estoy muy contenta”. Agradeció su resultado a sus padres, al entrenador y a sus amigas.

 

“Ahora a meterle con todo y voy a meterle al Nacional de Cadetes”, prometió de cara al futuro.

 

Temas:

Miranda Lescano Doce Maratón Villa Urquiza-Paraná
