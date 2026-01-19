ATE Entre Ríos se moviliza este miércoles en reclamo de reincorporaciones y paritarias

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, afirmó que los estatales entrerrianos atraviesan una situación “muy difícil” producto de la falta de recomposición salarial y las recientes cesantías en la administración pública provincial. Las declaraciones se dieron luego de un encuentro paritario realizado el viernes pasado, el primero desde noviembre.

Muntes explicó que la reunión fue convocada para ultimar detalles del instructivo de recategorización, un punto que consideró importante, aunque remarcó que “lo esencial es cómo recomponemos el salario luego de ocho meses de congelamiento”. Según precisó, el poder adquisitivo de los trabajadores se deterioró de manera significativa en ese período.

De acuerdo con un estudio elaborado por el equipo técnico del gremio, la pérdida salarial acumulada desde el inicio de la actual gestión nacional y provincial oscila entre el 36 y el 38%. “Ya en noviembre de 2023 el salario no alcanzaba, y hoy la situación es mucho peor. Estamos hablando de sueldos que no llegan a la canasta familiar y que se acercan peligrosamente a la canasta de indigencia”, señaló en diálogo con GPS, el programa que se emite por Elonce.

Oscar Muntes, de ATE Entre Ríos (foto Elonce)

El dirigente sindical también denunció que el 31 de diciembre se notificó a 65 trabajadores y trabajadoras que no continuaban en la administración pública. Indicó que muchos de ellos tenían entre 10 y 16 años de antigüedad y que, pese a los reclamos de regularización, quedaron sin estabilidad laboral. “Hoy están a la deriva y perdieron su fuente de trabajo”, sostuvo.

Muntes detalló que "el salario mínimo de los trabajadores provinciales ronda los 860 mil pesos" y que la situación se agrava con la eliminación de horas extras, el aporte adicional a la Caja de Jubilaciones y el aumento del costo de vida, especialmente para quienes alquilan. En ese marco, reclamó la reapertura urgente de paritarias, compromiso que -según indicó- el gobierno provincial asumió para febrero.

Movilización y plan de lucha

Desde ATE confirmaron una movilización para este miércoles a las 9:30 frente a la Secretaría de Justicia de Entre Ríos, en defensa de los derechos laborales y en reclamo por la reincorporación de trabajadores cesanteados. La protesta también se enmarca en el acompañamiento a organismos de derechos humanos, tras la rescisión de contratos en áreas vinculadas a políticas de memoria, verdad y justicia.

Asambleas de ATE en Casa de Gobierno (foto archivo Elonce)

“El mensaje es claro: no solo reclamamos por un sector puntual, sino por todos los trabajadores y trabajadoras que perdieron su empleo y por la urgente recomposición salarial”, expresó Muntes. La medida forma parte de un plan de lucha definido en asamblea, que ya incluyó una movilización previa a Casa de Gobierno.

Preocupación por reformas

El titular de ATE advirtió además sobre un escenario “muy complejo” a futuro, con posibles avances en una reforma laboral a nivel nacional y una reforma previsional en la provincia. En relación con esta última, manifestó preocupación por eventuales cambios en el régimen jubilatorio, especialmente en el 82% móvil. “Cada reforma que se anuncia implica que los trabajadores sigamos perdiendo. Nosotros defendemos el salario, tanto de activos como de jubilados”, remarcó.

Finalmente, Muntes aseguró que el gremio continuará movilizado y en debate permanente. “No estamos dispuestos a seguir perdiendo. Vamos a seguir luchando con claridad, defendiendo los derechos de los trabajadores del Estado”, concluyó.