Política Acuerdo paritario provincial

Recategorizaciones en el Estado provincial: será por etapas y se incorporará un simulador

El Gobierno provincial firmó con UPCN y ATE el instructivo que regirá las recategorizaciones en la administración pública. "El esquema contempla antigüedad y capacitaciones, se aplicará en etapas y alcanzará a más de 12.000 trabajadores", explicó Fanny Maidana a Elonce.

16 de Enero de 2026
Reunión por Instructivo de Recategorizaciones
Reunión por Instructivo de Recategorizaciones Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Gobierno provincial firmó con UPCN y ATE el instructivo que regirá las recategorizaciones en la administración pública. "El esquema contempla antigüedad y capacitaciones, se aplicará en etapas y alcanzará a más de 12.000 trabajadores", explicó Fanny Maidana a Elonce.

El Gobierno provincial formalizó este viernes, junto a los gremios UPCN y ATE, el Instructivo de Recategorizaciones destinado a los agentes de la administración pública provincial, en el marco del cierre de la paritaria 2025.

Al respecto, la directora de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y miembro paritario, Fanny Maidana, explicó a Elonce que el nuevo instructivo implica una modificación sustancial respecto de los mecanismos aplicados anteriormente. “Propone una ruptura con el esquema arbitrario de recategorizaciones y plantea criterios claros y objetivos”, explicó.

 

En ese sentido, indicó que se tomarán en cuenta dos elementos fundamentales: la antigüedad de los empleados públicos, con fecha de corte al 30 de junio de 2025, y las capacitaciones realizadas por parte de los estatales entrerrianos. “Se busca dotar de transparencia al proceso y darle certeza a los trabajadores sobre cuáles son los criterios que se consideran, evitando cualquier tipo de arbitrariedad política”, señaló.

Provincia formalizó el Instructivo de Recategorizaciones con ATE y UPCN

Aplicación por etapas

 

El proceso de recategorización se ejecutará en tres etapas. La primera comenzará el 1° de marzo de 2026; la segunda, el 1° de agosto de 2026; y la última, el 1° de marzo de 2027. De esta manera, se prevé alcanzar a más de 12.000 trabajadores de la administración pública provincial.

 

Maidana remarcó que la implementación gradual permitirá que los agentes puedan continuar capacitándose. “La formación es un elemento excluyente que se suma a la antigüedad y esta aplicación por etapas da tiempo a que los trabajadores sigan accediendo a capacitaciones”, explicó.

Fanny Maidana, directora de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno (foto Elonce)
Fanny Maidana, directora de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno (foto Elonce)

Simulador y próximas negociaciones

 

En el marco del acuerdo, también se incorporará un simulador de recategorización, una herramienta que permitirá a los empleados públicos conocer su situación general y estimar su posible acceso al beneficio.

Finalmente, la funcionaria indicó que los gremios plantearon la necesidad de iniciar el diálogo correspondiente a la paritaria salarial 2026. “Es un pedido que vamos a trasladar y considerar para comenzar las conversaciones en los próximos meses”, concluyó.

Temas:

recategorizaciones Gobierno provincial UPCN ATE
