Provincia formalizó el Instructivo de Recategorizaciones con ATE y UPCN

"El acuerdo representa un avance significativo en la consolidación de un sistema de carrera administrativa basado en criterios objetivos, previsibles y transparentes", destacaron fuentes provinciales. 

16 de Enero de 2026
Reunión por Instructivo de Recategorizaciones
Reunión por Instructivo de Recategorizaciones Foto: Gobierno de Entre Ríos

"El acuerdo representa un avance significativo en la consolidación de un sistema de carrera administrativa basado en criterios objetivos, previsibles y transparentes", destacaron fuentes provinciales. 

El Gobierno provincial formalizó, este viernes, junto a los gremios UPCN y ATE el Instructivo de Recategorizaciones, destinado a los agentes de la administración pública provincial. "El acuerdo representa un avance significativo en la consolidación de un sistema de carrera administrativa basado en criterios objetivos, previsibles y transparentes", destacaron fuentes provinciales.

 

En ese marco, la miembro paritaria Fanny Maidana subrayó la definición política del Gobierno provincial en materia de empleo público: "Destacamos la importancia de culminar el año 2025 habiendo cerrado un acuerdo histórico en materia de recategorizaciones, que pondera el mérito, la carrera administrativa y la formación. Este acuerdo, que marca la decisión política de nuestro gobernador Rogelio Frigerio, pone fin a prácticas discrecionales que fueron habituales durante más de veinte años y constituye a la capacitación en un pilar del nuevo esquema".

 

Por otro lado, en relación con la agenda paritaria del próximo año, la funcionaria aclaró: "No hemos hablado aún de fechas para la apertura de la paritaria 2026. Sí hemos recibido un pedido de los gremios para que se convoque cuanto antes. Cuando estén dadas las condiciones, se realizará la convocatoria correspondiente".

recategorizaciones ATE UPCN Rogelio Frigerio Gobierno provincial
