Recategorizaciones de estatales: el simulador para saber si corresponde el cambio de categoría

UPCN pone en práctica un simulador que orienta a los trabajadores estatales para saber si les corresponde la recategorización
Delegados de UPCN, trabajadores del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), desarrollaron una App–simulador de recategorización que permite orientar a los trabajadores ante una de las consultas más frecuentes en los ámbitos laborales: ¿me corresponde la recategorización y cómo avanzo en mi carrera administrativa?
La iniciativa surgió "desde los propios lugares de trabajo, a partir de la escucha constante de las inquietudes de compañeros. Frente a esa demanda, los delegados impulsaron una herramienta simple, accesible y cercana, que brinda una primera orientación clara y ordenada".
El simulador ofrece un resultado estimativo y netamente informativo, para saber si el trabajador tiene posibilidad de ser recategorizado. No reemplaza los procedimientos administrativos formales, sino que funciona como una guía inicial. La App es segura y no recopila ni almacena datos personales, reforzando la transparencia y el acceso equitativo a la información.
Sobre el desarrollo, Fernando Valenzuela, agente del IAPV y delegado de UPCN, señaló: “Arrancamos con un Excel y después apostamos a una App, para que sea más fácil y accesible para todos.”
Y agregó: “Definimos las condiciones que debía contener cada agente y logramos una herramienta simple, que siguiendo los pasos te indica la categoría que correspondería.”
Además, destacó: “Agradecemos al gremio por darle visibilidad a esta iniciativa y permitir que pueda ser utilizada en toda la provincia.”
Por su parte, Maricel Molina también impulsora de la idea e integrante del equipo de delegados UPCN en IAPV, expresó: “La recategorización es un derecho. Interpretar normas lleva tiempo y muchas veces genera ansiedad.”
Y remarcó: “Por eso nos pareció oportuno poner a disposición una herramienta que le ofrezca a cada compañero una orientación rápida sobre su situación, mientras se avanza en la implementación del instructivo.”
Para acceder al simulador, ingresar al siguiente: https://upcn-recategorizacion.github.io/recategorizacion-simulador-upcn/