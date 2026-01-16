ATE y UPCN destacaron avances en recategorizaciones y reclamaron para discutir salarios

El Gobierno provincial formalizó este viernes el Instructivo de Recategorizaciones junto a los gremios ATE y UPCN, dando por cerrada la paritaria 2025. Tras el encuentro, referentes sindicales brindaron su evaluación sobre los alcances del acuerdo y marcaron la necesidad de avanzar en una discusión salarial.

Desde ATE, su secretario general Oscar Muntes sostuvo que el cierre de la paritaria “costó y fue muy difícil”, y remarcó que durante la negociación se plantearon como ejes centrales la recomposición del salario, la situación de los trabajadores cesanteados y la necesidad de fijar una fecha para la paritaria salarial. “Las recategorizaciones son sumamente importantes para la vida del trabajador y la trabajadora, y representan un avance”, afirmó.

No obstante, el dirigente gremial fue enfático al señalar que “si no tenemos fecha de convocatoria paritaria, no sirve el esfuerzo que hagamos”. En ese sentido, reiteró que para ATE el punto fundamental sigue siendo la recuperación del salario, al advertir una pérdida del 41% del poder adquisitivo.

Capacitación y derechos laborales

Muntes valoró además que el nuevo instructivo impulse la capacitación y la formación como condiciones para acceder a la recategorización. “Ahora hay que trabajar para que todos los trabajadores tengan su espacio para capacitarse, porque es un derecho que tenemos”, indicó, y destacó la importancia de que el Estado garantice igualdad de condiciones para todos los agentes.

Por su parte, Carina Domínguez, referente de UPCN, coincidió en que las recategorizaciones constituyen “un paso clave” y las definió como “la antesala del convenio colectivo de trabajo”. Resaltó que la inclusión de las capacitaciones como criterio generó un fuerte entusiasmo en distintos sectores de la administración pública.

Cambios en la dinámica y rol sindical

Domínguez subrayó que el instructivo introduce cambios sustanciales, no solo por considerar antigüedad y formación, sino también por establecer plazos concretos para su aplicación. En ese marco, reclamó mayor agilidad administrativa y la incorporación del expediente electrónico para tramitar las recategorizaciones.

Asimismo, señaló que en esta etapa los sindicatos tendrán un rol más activo. “Nuestro trabajo será asegurarnos de que cada compañero pueda ejercer sus derechos y esté correctamente informado”, explicó, y destacó la importancia de avanzar en la unificación de datos de los empleados públicos a través del sistema integral de gestión y administración de personal (SIGAP).

Salario y continuidad laboral

En relación con la discusión salarial, Domínguez indicó que aún no se fijó una fecha para una nueva convocatoria, aunque expresó confianza en que el diálogo se retome. “La recomposición del poder adquisitivo es una urgencia para los trabajadores”, afirmó.

Finalmente, desde UPCN valoraron los avances logrados en materia de continuidad laboral de trabajadores temporarios y señalaron que seguirán insistiendo con los reclamos vinculados al salario y a la defensa de los derechos laborales, en un contexto nacional que consideraron adverso para el sector.