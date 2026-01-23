 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad hasta el 30 de enero

El CGE prorrogó la carga del Concepto Anual Docente

La medida fue adoptada tras reiteradas consultas y pedidos realizados por personal directivo de establecimientos educativos de distintos niveles.

23 de Enero de 2026
Concepto Anual Docente
Concepto Anual Docente

La medida fue adoptada tras reiteradas consultas y pedidos realizados por personal directivo de establecimientos educativos de distintos niveles.

El Consejo General de Educación (CGE), a través del Tribunal de Calificaciones y Disciplina, resolvió prorrogar de manera excepcional hasta el 30 de enero el plazo para la carga de los Conceptos Profesionales Docentes correspondientes al año 2025.

 

La medida fue adoptada tras reiteradas consultas y pedidos realizados por personal directivo de establecimientos educativos de distintos niveles, quienes manifestaron no haber podido culminar el proceso dentro de los plazos originalmente establecidos.

 

Desde el Tribunal se indicó que la prórroga tiene carácter excepcional debido a que los plazos estipulados se enmarcan en la Resolución N° 4719/21 CGE, que regula los procedimientos y períodos correspondientes a la evaluación docente.

 

En este sentido, se recomendó a los supervisores escolares realizar el contralor del correcto cargado de los conceptos en cada uno de los establecimientos a su cargo, recordando a los directivos la responsabilidad institucional que implica el cumplimiento de la normativa vigente.

 

La presidente del Tribunal de Calificaciones y Disciplina, María Eugenia Amateis, explicó que "esta medida es de carácter excepcional y se informa la extensión de los plazos con el objeto de que los evaluadores puedan cumplimentar en tiempo y forma la carga de los Conceptos Docentes a raíz de las numerosas consultas recibidas"

 

Desde el CGE reiteraron la importancia de completar el proceso dentro del nuevo plazo establecido, a fin de garantizar el normal desarrollo de los procedimientos administrativos y pedagógicos correspondientes.

Temas:

Concepto Anual Docente CGE prórroga
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso