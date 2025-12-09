Videos de trágico temporal en el sur de Brasil: familia murió cuando su auto fue arrastrado en la corriente

REDACCIÓN ELONCE
Un trágico episodio se cobró la vida de una pareja y su bebé de cinco meses, en una de las principales ciudades de la Gran Florianópolis. Su auto, fue arrastrado por la corriente cuando intentaron pasar por zona inundada cuando el ciclón azota el sur de Brasil. VIDEO.
Según confirmó la Policía Militar, el automóvil -un Land Rover- fue arrastrado tras intentar atravesar una zona completamente inundada en la “Rua Alaor da Silveira”, en el barrio “São Sebastião”.
El coche fue hallado volcado, con las ruedas hacia arriba, atrapado bajo la estructura de circunvalación del Área Metropolitana de Florianópolis.
El bebé fue encontrado fuera del vehículo por los bomberos. Según se informó, el hombre tenía 32 años, mientras que la edad de la mujer no fue informada. De acuerdo con la Policía Militar, la familia era extranjera y se había mudado recientemente al barrio.
Un video que se viralizó en redes sociales muestra el momento en que el automóvil avanza hacia la zona inundada y es rápidamente arrastrado por la fuerza del agua.
Las intensas lluvias que azotan Santa Catarina también dejaron 18.000 viviendas sin energía eléctrica y forzaron al gobierno estatal y a más de 90 municipios a suspender las clases. La Defensa Civil advirtió que persisten los riesgos en la región, con pronósticos de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.
El organismo reiteró sus recomendaciones ante el mal tiempo: no cruzar zonas inundadas, evitar conducir en áreas anegadas, mantenerse alejado del agua acumulada y buscar refugio seguro durante los vientos fuertes, lejos de ventanas, árboles y estructuras susceptibles de desprendimientos.