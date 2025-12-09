La Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos exige respuestas urgentes: las tasas de suicidio duplican la media nacional

Durante una reunión conjunta en el Senado, la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos expresó que la responsabilidad sobre la situación de la salud mental provincial “recae ahora en las y los legisladores”. En un encuentro que calificaron como “un día histórico”, el colectivo insistió en que las cámaras deben estar “a la altura de la urgencia que atraviesa Entre Ríos”, al tratar por primera vez en recinto el proyecto de ley “Red Integral de los Cuidados de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial en Territorios Entrerrianos”. Para la Mesa, el texto es la síntesis de “las voces, demandas, experiencias y territorios que día a día luchan, acompañan y contienen las problemáticas de salud mental”.

En su exposición, la organización advirtió que “en una provincia donde las tasas de suicidio duplican la media nacional, donde los consumos problemáticos comienzan a edades cada vez más tempranas y donde miles de familias atraviesan situaciones de sufrimiento sin dispositivos adecuados, no decidir también es decidir”. A ello sumaron que “la ausencia de respuestas concretas constituye una forma de desprotección del Estado”, recordando que cada crisis “ocurre en un marco donde la provincia aún no ha garantizado las herramientas necesarias, a pesar de contar con un proyecto listo para implementar”.

Asimismo, remarcaron que la ley propuesta “no es una declaración simbólica”, sino un plan con financiamiento, equipos interdisciplinarios, dispositivos comunitarios, protocolos de crisis y un eje fuerte en el sistema educativo. “La responsabilidad institucional es hoy ineludible: esta ley es una herramienta concreta para proteger a cada entrerriano y entrerriana, fortaleciendo a las comunidades que, desde hace años, sostienen allí donde el Estado no llega”, afirmaron.

Emergencia en debate y creación de una nueva red provincial

El Senado también trató el proyecto del legislador Martín Oliva que declara la Emergencia en Salud Mental por dos años, prorrogable por única vez. La propuesta permite reasignar partidas, crear dispositivos comunitarios, contratar personal y celebrar convenios urgentes, en reconocimiento de una “epidemia social de salud mental”. Además, prevé la creación de la Red Integral de Cuidados en reemplazo de la COPRISMA —creada por el Decreto 418/22 del Ministerio de Salud— para adecuar la política provincial a la Ley Nacional 26.657, su Decreto Reglamentario 603/2013 y la Ley Provincial 10.445.

A la reunión asistieron representantes del colectivo, entre ellos Sandra Cislaghi. Afirmó que “Entre Ríos está viviendo una emergencia de salud mental gravísima” y advirtió sobre la falta de registros oficiales: “Las cifras son escalofriantes, como tener la tasa más alta de todo el país en suicidio, el doble de la media nacional”. Subrayó también que “los consumos de droga comienzan a la edad de 8 y 9 años” y remarcó el colapso del sistema: “Esto nos tiene que interpelar para implementar políticas públicas… con prevención y promoción a largo plazo”.

Voces del territorio y urgencias sociales

Anabella Albornoz, de la ONG Suma de Voluntades, describió un escenario crítico en los barrios periféricos: “De 10 casos judiciales, 9 se relacionan con adicciones, nacen niños intoxicados. De cada 10 niños, los 10 tienen en su contexto problemas de consumo”. A eso sumó el aumento del narcotráfico y la necesidad de “políticas integrales a largo plazo, donde esta ley abre una puerta en defensa de las infancias”.

La profesional Ayelén Lambert expuso los objetivos centrales del proyecto, como la creación de un observatorio y un programa en el ámbito educativo, mientras que Nuria Vega relató la realidad de zonas alejadas donde directamente no existe acceso a especialistas en salud mental, reflejando la desigualdad territorial que la iniciativa busca atender.