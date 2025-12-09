La ciudad será sede del Parlamento del Paraná: articulación regional para el desarrollo del corredor

El Municipio de Paraná invita a participar del Parlamento del Paraná Corredor Santa Fe - Paraná, que tendrá su encuentro en la capital entrerriana este jueves 11 de diciembre, en Sala Mayo, de 17 a 21.
El Parlamento del Paraná. Corredor Santa Fe – Paraná nace de una premisa inicial que atraviesa todo tipo de fronteras: poner en el centro del debate los modos en que cultural e institucionalmente hemos pensado nuestros ríos y los efectos que dichos enfoques han generado en el territorio. La iniciativa busca impulsar propuestas innovadoras que permitan reconfigurar el futuro de estos ecosistemas estratégicos.
El encuentro en la capital entrerriana dará continuidad a las líneas de trabajo abordadas recientemente en Santa Fe y profundizará los debates en torno a ejes prioritarios del corredor:
-Ambiente y gestión de riesgo
-Transporte y logística
-Desarrollo productivo y turismo
-Gobernanza del territorio y articulación institucional
El Parlamento busca fortalecer la cooperación entre ambas márgenes del río, potenciando el desarrollo sostenible y una visión común sobre los desafíos y oportunidades del territorio.
Transmisión en vivo
El evento podrá seguirse en directo desde el canal oficial del Parlamento del Paraná en Youtube .
Se recomienda suscribirse y activar la notificación para recibir el aviso de inicio.