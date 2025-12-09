Video: pescador capturó un surubí de más de 40 kilos en el río Paraná y lo devolvió

REDACCIÓN ELONCE
Un ejemplar de surubí que superó los 40 kilos fue capturado y luego devuelto al río Paraná por un pescador bonaerense y su guía en la localidad correntina de Esquina. Cómo fue la impactante jornada y las imágenes.
Un surubí de más de 40 kilos fue capturado este sábado en aguas del río Paraná, en una jornada que volvió a posicionar a Esquina, Corrientes, como uno de los destinos más destacados para la pesca deportiva en el país.
El hecho ocurrió alrededor de las 16.40 en la zona de la Bahía de Las Bravas, donde el pescador bonaerense Oscar Bergamini logró concretar una captura excepcional junto al guía local Gabriel Gutiérrez.
Ambos se encontraban realizando la modalidad “trolling” cuando se produjo el pique que desencadenó una lucha intensa. Según relató Gutiérrez al medio Actualidad Esquina, levantar el enorme ejemplar a la lancha demandó más de 25 minutos de esfuerzo continuo, debido a la fuerza del pez y a las condiciones del cauce del Paraná.
Un ejemplar extraordinario
La pieza superó los 40 kilos y se convirtió en una de las capturas más destacadas de la temporada. Su tamaño reafirmó la riqueza ictícola de la región, reconocida por pescadores de todo el país como un verdadero paraíso para la pesca deportiva.
Tras registrar el momento en video y obtener las fotografías de rigor, el surubí fue devuelto a su hábitat natural, en cumplimiento de las prácticas de pesca con devolución que caracterizan a la zona y buscan garantizar la preservación de especies emblemáticas del litoral.
Preservación y turismo
La sorprendente captura volvió a poner en relieve no solo el potencial turístico de Esquina, sino también el compromiso de los pescadores locales y visitantes con la conservación de los recursos naturales. Este tipo de prácticas sustentables permiten sostener la actividad en el tiempo y fortalecer el atractivo de la región.
La jornada vivida por Bergamini y Gutiérrez se sumó a las numerosas historias que posicionan al Paraná como uno de los escenarios más imponentes y productivos para la pesca deportiva en Argentina.