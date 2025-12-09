Fiestas habilitadas en Paraná para Navidad y Año Nuevo: cuántas son y anticipan controles

REDACCIÓN ELONCE
Guillermo Comas Cancio, subsecretario de Actividades Comerciales de La Municipalidad, confirmó a Elonce que ya se registran varias fiestas habilitadas en Paraná para Navidad y Fin de Año y explicó las exigencias, los controles y la normativa vigente.
La Municipalidad trabaja para ordenar las fiestas habilitadas en Paraná de cara a Navidad y Año Nuevo. Guillermo Comas Cancio, subsecretario de Actividades Comerciales, confirmó que hasta el momento “tenemos ocho presentaciones para los eventos de Navidad y diez para el 31 y el 1”. Aunque aún faltan expedientes, el funcionario señaló que el número “sigue siendo similar” al de años anteriores.
El proceso de autorización implica un análisis técnico y documental preciso. “A los eventos de este tipo se les exige documentación y se les otorga la resolución a través de un código QR”, explicó Comas Cancio. La normativa establece que un evento se considera de “masiva convocatoria” cuando supera las mil personas. La venta de accesos también es un factor determinante para la categorización.
El municipio también trabaja junto a la Policía Departamental y otros organismos para verificar la idoneidad de los espacios. Muchos eventos se realizan en clubes o salones no habituales, y otros en locales ya habilitados como confiterías bailables, que no requieren presentar un nuevo aviso, aunque sí se sugiere por organización.
Controles, prevención y desarticulación de fiestas clandestinas
Comas Cancio confirmó que los operativos se refuerzan en estas fechas. “Son controles de rutina. Los eventos de masiva convocatoria son prioridad”. Además, se realiza un monitoreo en redes sociales para detectar convocatorias ilegales: “A través del área se busca detectar cualquier evento de masiva convocatoria, no habilitado o fuera del horario reglamentado”.
Las tareas suelen concentrarse en zonas periurbanas donde suelen montarse fiestas no autorizadas. “En esos casos se procede a desarticular el evento, mayormente por falta de medidas de seguridad”, indicó. El entorno del lugar también es un factor clave: “Se busca evitar riesgos y cuidar al vecino, es decir, que el entorno también sea idóneo”.
Respecto del ingreso de menores, la normativa es clara: “Pueden participar de los eventos, pero que no compartir el ámbito con personas mayores. De hecho, se prohíbe la comercialización de bebidas alcohólicas hacia menores de 18 años”, remarcó.
Exigencias para el 24 y el 31: aforo, documentación y normativa
Para obtener la habilitación, los organizadores deben cumplir una serie de pasos. “Primeramente que hagan la presentación del evento, que digan cómo, cuándo y dónde lo van a hacer”. También deben presentar certificación técnica profesional que determine condiciones del espacio y un aforo máximo, según el Código de Edificación. “No se puede sobreexplotar los espacios. En caso de evacuación las vías de escape tienen que estar planificadas. Además de ser idóneas para cualquier tipo de situación de riesgo”.
Las medidas de seguridad se rigen por la Ordenanza 8615, que exige inspectores de tránsito en el entorno y servicio de policía adicional. Además, existe una tasa especial por espectáculo público basada en la cantidad de accesos vendidos.
La normativa que habilita a los clubes a realizar hasta dos eventos mensuales ya cumplió un año. “Lo diferente que tiene con una confitería bailable es que sostienen una estructura permanente”, describió. Según el subsecretario, la adaptación fue positiva: “Se trató de asesorar a los clubes, hemos buscado que se sientan contenidos”.
Un balance anual positivo y desafíos pendientes
Durante 2024, el área detectó más de 200 locales habilitados bajo la ordenanza, pero también debió aplicar sanciones. “Hemos tenido diez intervenciones por no cumplimentar el aforo o no presentar el evento”. Aun así, Comas Cancio considera que el año fue favorable: “El ciudadano paranaense busca cumplir con la normativa”.
También destacó avances en la digitalización de trámites: “Se le ha buscado facilitar la presentación y sostener un canal virtual con el ciudadano”.