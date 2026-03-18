Habrá una movilización hacia la Caja de Jubilaciones contra el proyecto de reforma previsional

Este miércoles, la Asociación de Personal Superior (APS) encabezará una jornada de protesta en defensa del sistema previsional vigente. La movilización tiene como objetivo central expresar un firme rechazo a cualquier proyecto de modificación de la Ley N° 8732, ante el temor de que los trabajadores y jubilados se conviertan en la "variable de ajuste" de las cuentas públicas.

En el marco de la convocatoria, desde la organización gremial expresaron que "las conquistas logradas no pueden retroceder. Nos haremos presentes para manifestar que no permitiremos la pérdida de derechos".

El punto de encuentro será la sede del gremio (Monte Caseros 265) a las 9:30 y el recorrido finalizará en la explanada de la Caja de Jubilaciones.

La preocupación del sector radica en los rumores y borradores de reforma que circulan en el ámbito legislativo, los cuales podrían alterar las condiciones de movilidad o la edad jubilatoria. Para los manifestantes, el sistema previsional debe ser garantizado como un derecho humano fundamental y no ser analizado bajo una lógica puramente fiscalista.

La marcha contará con la participación de diversos sectores que buscan blindar el actual régimen jubilatorio ante lo que consideran una amenaza inminente a su estabilidad económica. (APF)