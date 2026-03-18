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Paraná Nuevos nombramientos

El Arzobispado dispuso cambios en sacerdotes de las iglesias de Paraná

La decisión fue oficializada por el arzobispo Raúl Martín y contempla nuevos destinos pastorales en distintas parroquias de la capital entrerriana y del interior. Entre los movimientos confirmados se encuentra el traslado del padre Diego Rausch a la ciudad de La Paz.

18 de Marzo de 2026
Catedral de Paraná.
Catedral de Paraná.

La decisión fue oficializada por el arzobispo Raúl Martín y contempla nuevos destinos pastorales en distintas parroquias de la capital entrerriana y del interior. Entre los movimientos confirmados se encuentra el traslado del padre Diego Rausch a la ciudad de La Paz.

El Arzobispado oficializó una serie de modificaciones en distintas comunidades parroquiales que implican nuevos destinos para sacerdotes y cambios en funciones pastorales. Las decisiones fueron comunicadas por el arzobispo Raúl Martín y alcanzan a varias iglesias de Paraná, además de parroquias ubicadas en localidades del interior de la diócesis.

 

Las designaciones fueron difundidas a través de las novedades de “Vida Diocesana”, donde se informan los movimientos vinculados con la organización pastoral de la arquidiócesis. Entre los cambios más destacados aparece el traslado del padre Diego Rausch.

 

 

El sacerdote dejará su tarea en la parroquia Santa Teresita de la capital entrerriana y pasará a desempeñarse como vicario en la parroquia Nuestra Señora de La Paz, en la ciudad de La Paz.

 

Cambios en parroquias de la ciudad

 

Dentro de la reorganización pastoral también se confirmaron nuevas designaciones en varias iglesias de Paraná.

 

El padre Ricardo Vera fue nombrado para prestar servicio en la parroquia Nuestra Señora de Luján, mientras que el padre Miguel Ángel Céspedes OP asumirá funciones en la parroquia San Cayetano.

 

Parroquia San Miguel.
Parroquia San Miguel.

 

Por su parte, el padre José María Bustamante fue designado en la parroquia San Miguel Arcángel y el padre Julio Faes hará lo propio en la parroquia San José Obrero.

Además, se informó que el padre Juan I. Martínez fue designado como capellán de Nuestra Señora de la Esperanza.

 

Cambios también en el interior

 

La reorganización anunciada por el Arzobispado también alcanza a comunidades del interior de la diócesis.

 

 

En la ciudad de Bovril, el padre Germán P. Brusa fue nombrado vicario de la parroquia San Miguel Arcángel y también tendrá atención pastoral en la zona de Alcaraz.

Temas:

Parroquia iglesias Paraná
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