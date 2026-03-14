Realizaron una jornada de capacitación sobre prevención del suicidio juvenil

La actividad se desarrolló en la plazoleta de la Iglesia San Miguel y fue organizada por la Pastoral de la Juventud. Participaron jóvenes coordinadores de grupos, docentes y referentes comunitarios que trabajan con adolescentes.
La Pastoral de la Juventud llevó adelante este sábado una jornada de capacitación sobre prevención del suicidio y acompañamiento en situaciones de salud mental juvenil. La actividad se desarrolló en la plazoleta de la Iglesia San Miguel y reunió a jóvenes coordinadores de grupos, docentes y personas que trabajan en distintos ámbitos vinculados al acompañamiento de adolescentes.
El encuentro tuvo como objetivo brindar herramientas para detectar y acompañar situaciones vinculadas a la salud mental, una problemática que preocupa cada vez más en distintos espacios sociales.
El sacerdote Ricardo Vera, asesor de la Pastoral de la Juventud, explicó que la iniciativa surgió a partir de un proceso de escucha a los jóvenes y de la experiencia de trabajo en distintas parroquias.
“Esto nace como fruto de recorrer las parroquias, de escuchar a los jóvenes y también de un proceso que venimos haciendo a nivel regional desde la Pastoral de la Juventud. Uno de los temas que queremos trabajar es la salud mental de los jóvenes, especialmente lo relacionado con adicciones y prevención del suicidio, o mejor dicho, cómo acompañar estas situaciones que hoy están presentes en la realidad de muchos chicos”, señaló.
Formación para quienes acompañan a los jóvenes
Durante la jornada se desarrolló una charla a cargo de una psicóloga, quien brindó herramientas para comprender el contexto actual y el rol que pueden cumplir quienes acompañan a jóvenes en diferentes espacios. Según explicó Vera, muchos de los participantes tienen responsabilidades en ámbitos educativos, pastorales o comunitarios, lo que hace necesario contar con herramientas para abordar estas situaciones.
“Lo primero que hicimos fue tener una charla con una psicóloga que nos ayudó a comprender el panorama actual. Muchos de los jóvenes que están aquí son coordinadores de grupos, profesores de colegios secundarios o trabajan en instituciones que acompañan procesos de adicción. Entonces nos preguntamos cuál es el lugar que tiene cada uno para acompañar y recibir estas situaciones”, explicó.
En ese sentido, remarcó que uno de los aspectos centrales de la capacitación fue trabajar sobre la empatía y la escucha.
“En ese acompañar y recibir aparece algo fundamental: la empatía, la escucha y la escucha activa. Muchas veces lo que más necesita un joven es sentirse escuchado y comprendido”, sostuvo.
Una problemática presente en la vida cotidiana
El sacerdote también reflexionó sobre el contexto social actual y el impacto que ha tenido en la salud emocional de los jóvenes. “Hay que reconocer que estas situaciones forman parte de nuestra vida cotidiana. La sociedad está atravesando momentos difíciles. Venimos de una pandemia que dejó huellas profundas, especialmente en los jóvenes, y todavía se perciben esas fragilidades”, afirmó.
Vera señaló que uno de los sectores donde se observan con mayor intensidad estas dificultades es el ámbito universitario, donde las frustraciones, los desafíos personales y las exigencias académicas pueden generar situaciones de vulnerabilidad emocional. “En muchos casos las frustraciones, los desafíos personales y las presiones que enfrentan los jóvenes están muy a flor de piel”, expresó.
El valor del acompañamiento
Durante el encuentro se remarcó que el acompañamiento comunitario puede ser una herramienta clave para ayudar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento emocional.
“Nosotros no vamos a sanar a nadie, eso es claro. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra. Pero sí tenemos una función muy importante que es acompañar, escuchar y estar presentes”, explicó el sacerdote. En esa misma línea, destacó que el acompañamiento no se limita al rol de los sacerdotes, sino que también involucra a los jóvenes que participan activamente en la Pastoral.
“Ellos tampoco tienen que intentar hacer algo que no les corresponde, pero sí pueden estar presentes, escuchar y acompañar. Y algo que hay que rescatar mucho es que cuando esto se vive en comunidad y en familia, las cosas pueden hacerse mejor”, sostuvo.
“La vida del otro es terreno sagrado”
Para cerrar la jornada, el sacerdote compartió una reflexión simbólica que utilizan dentro del trabajo pastoral al abordar estas realidades.