El Gobierno provincial redujo los topes de tasas que se cobran en las facturas del servicio eléctrico

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una baja en los límites de tasas municipales y contribuciones vinculadas al servicio eléctrico, con el fin de proteger a las familias y fortalecer la competitividad productiva.
El Gobierno de Entre Ríos dispuso una serie de cambios en el esquema de tasas y contribuciones que se aplican en las facturas del servicio eléctrico. Las modificaciones fueron establecidas a través del decreto Nº 3578 y buscan reducir la carga fiscal que afrontan los usuarios finales.
Según se indicó desde la administración provincial, la medida apunta a mejorar la competitividad y promover un escenario más favorable para el desarrollo productivo. La reducción de tasas eléctricas se convirtió así en uno de los ejes centrales de la política energética provincial.
Estas decisiones se dan en un contexto de aumentos en los precios mayoristas de la energía definidos por el Gobierno nacional. Frente a este escenario, la provincia resolvió avanzar hacia una estructura tributaria “más simple, razonable y orientada al crecimiento”, tal como viene planteando el gobernador Rogelio Frigerio.
Nuevos topes para amortiguar el impacto en la factura
A partir del 1° de enero de 2026, las concesionarias de energía deberán actuar como agentes de percepción de las tasas municipales vinculadas al alumbrado público. En este marco, el tope máximo que pueden aplicar los municipios se reducirá del 16 al 13 por ciento. El objetivo es disminuir el peso de los tributos locales en la factura de luz y evitar que el usuario final absorba incrementos excesivos.
El gobernador definió este límite como una herramienta clave para “evitar distorsiones y garantizar que la energía sea accesible para las familias entrerrianas”. Con esta medida, la administración provincial busca transparentar los montos que componen el servicio y dar previsibilidad a los hogares.
Sostén para la industria entrerriana
Otro de los puntos relevantes del decreto es la continuidad de los beneficios para los usuarios industriales. Se mantiene lo establecido por el decreto Nº 7269/04, que exime del cobro de tasas en la factura eléctrica al sector productivo. De esta forma, la provincia intenta preservar la competitividad de las industrias ante los incrementos nacionales en el costo mayorista de la energía.
“Cada punto de competitividad cuenta. Nuestro compromiso es que la industria entrerriana pueda seguir creciendo y generando empleo”, señalaron desde el Poder Ejecutivo al fundamentar la importancia de sostener este beneficio.
Acuerdo con municipios para reducir contribuciones
En paralelo, la provincia ratificó el Acta Acuerdo con los municipios, lo que permitirá reducir del 8,69 al 6 por ciento la contribución municipal única que se incorpora a la factura eléctrica. Esta disminución busca garantizar tarifas más razonables y evitar que los usuarios paguen conceptos que no están directamente relacionados con la prestación del servicio esencial.
El gobierno provincial explicó que esta reducción forma parte de un esfuerzo mayor por ordenar los costos y hacer más transparente el esquema tributario.
Aplicación y control de las nuevas medidas
El decreto también instruye a la Secretaría de Energía y al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) a dictar las normas necesarias para una correcta implementación de los cambios. El propósito es garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a hogares, comercios e industrias de toda la provincia.
“Entre Ríos está ordenando su estructura energética para proteger a las familias y acompañar a quienes producen. Es un paso más en la decisión de reducir los gravámenes que afectan la competitividad de la provincia”, destacaron voceros oficiales.
Con estas medidas, el Gobierno provincial espera que la reducción de tasas eléctricas se traduzca en facturas más accesibles y en mejores condiciones para el desarrollo económico y social de Entre Ríos.